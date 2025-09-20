Bigg Boss 19: गौरव खन्ना पर फूटा सलमान का गुस्सा , वीकेंड का वार पर लगाई जमकर क्लास

  1. हिन्दी समाचार
सुपरस्टार सलमान का खान सुपरहिट शो बिगबॉस 19 इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में सबसे स्पेशल शो का वीकेंड वार होता है जिसमें सलमान खान हफ्ते भर शो देखने के बात घरवालों की क्लास लगते हैं। बता दें कि इस बार भी वीकेंड वार पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस बार सलमान के निशाने पर कई कंटेस्टेंट्स आए। इन्हीं में से एक बड़ा नाम रहे गौरव खन्ना शामिल हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

गौरव की परफॉर्मेंस पर सवाल

शो के न्यू प्रोमो में सलमान खान सीधे तौर पर गौरव खन्ना से सवाल करते नजर आते हैं। सलमान ने साफ कहा कि गौरव पूरे हफ्ते बहुत कम दिखाई दिए और उनकी मौजूदगी शो में न के बराबर रही। सुपरस्टार ने यह भी इशारा किया कि गौरव को और ज्यादा एक्टिव होकर खेलना चाहिए।सलमान गौरव से कहते हैं कि आप फ्रंटफुट पर खेलने से घबरा रहे हैं। पूरे हफ्ते सिर्फ 20 मिनट नजर आए हैं आप। इसके बाद सलमान घरवालों से पूछते हैं कि किस किसको लगता है कि कप्तानी वाले टास्क में गौरव ने कुछ तो काम किया है।

गौरव को सलमान ने लगाई फटकार

सलमान का कहना था कि प्रतियोगिता में बने रहने के लिए केवल सुरक्षित खेलना काफी नहीं है। आडियन्स याद रखती है वही खिलाड़ी जो हर स्थिति में आगे बढ़कर गेम खेलता है। गौरव से यह सवाल पूछकर सलमान ने बाकी घरवालों से राय जानी कि क्या उन्हें लगता है कि कप्तानी वाले टास्क में गौरव ने कोई दमखम दिखाया।

घरवालों की प्रतिक्रिया

सलमान के सवाल पर घरवालों के चेहरे पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दिखी। कुछ सदस्यों ने माना कि गौरव ने कप्तानी टास्क में ज्यादा योगदान नहीं दिया वहीं कुछ लोगों ने उनका पक्ष रखा। लेकिन इतना जरूर रहा कि सलमान की कड़ी टिप्पणी के बाद माहौल गंभीर हो गया और गौरव भी सोच में पड़ गए।

 

