Samsung Galaxy Book 6 Series भारत में लॉन्च; देखें- स्पेसिफिकेशन्स और कीमत की डिटेल्स

Samsung Galaxy Book 6 Series : दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज Samsung ने जनवरी में अपनी Galaxy Book 6 सीरीज़ पेश की थी। यह टैबलेट सीरीज़ चुनिंदा वैश्विक बाजारों में खरीदने के लिए भी उपलब्ध कराई गई थी। अब कंपनी ने इस सीरीज़ को भारतीय बाज़ार में भी लॉन्च कर दिया है।

Samsung Galaxy Book 6 सीरीज के फ़ीचर्स

Intel 18A पर बने Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर से पावर्ड, Galaxy Book 6 तेज़ प्रोसेसिंग, बिना रुकावट मल्टीटास्किंग और रिस्पॉन्सिव AI के लिए कुशल, हाई-स्पीड CPU, GPU और NPU परफ़ॉर्मेंस देता है। इन प्रोसेसर में 16 कोर तक होते हैं, जो पिछली जेनरेशन की तुलना में 60% से ज़्यादा तेज़ CPU परफ़ॉर्मेंस देते हैं।

इंटीग्रेटेड NPU इमेज क्लीनअप, तुरंत अनुवाद और स्मार्ट सर्च जैसे AI-आधारित कामों के लिए 50 TOPS तक सपोर्ट करता है। Galaxy Book 6 Ultra में सबसे नया NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU लगा है। वहीं, Galaxy Book 6 Pro और Ultra में गर्मी को एक समान रूप से फैलाने के लिए बड़े सरफेस एरिया वाला एक ऑप्टिमाइज़्ड वेपर चैंबर है।

बेहतर फ़िन सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे पिछली जेनरेशन की तुलना में कूलिंग की क्षमता 35% बढ़ जाती है। Ultra मॉडल में गर्मी को असरदार तरीके से सोखने और बाहर निकालने के लिए एक डुअल-पाथ आउटलेट फ़ैन और हीटसिंक भी है। एक नए डिज़ाइन वाला फ़ैन, जिसमें ऑप्टिमाइज़्ड एंगल, बड़ी इनलेट ग्रिल और खास असमान ब्लेड स्पेसिंग टेक्नोलॉजी है, यह पक्का करता है कि गर्मी तेज़ी से निकले और आवाज़ कम से कम हो।

Galaxy Book 6 Ultra और Pro 30 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक देते हैं, जबकि Galaxy Book 6 Ultra सुपर-फ़ास्ट चार्जिंग देता है, जिससे यह सिर्फ़ 30 मिनट में 63% तक चार्ज हो सकता है। दोनों मॉडल में Dynamic AMOLED 2X टचस्क्रीन है, जो 1000 nits तक की HDR पीक ब्राइटनेस और 500 nits की SDR पीक ब्राइटनेस देती है।

डिस्प्ले के दूसरे फ़ीचर्स में Vision Booster, True Bright 1300 सर्टिफ़िकेशन, True Black 0.0005 nits, 30Hz से 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ़्रेश रेट, और DXC के साथ Corning Gorilla Glass शामिल हैं।

Galaxy Book 6 Ultra और Pro में संतुलित आवाज़ और ऊपर की ओर आवाज़ फेंकने वाले ट्वीटर के लिए स्पीकर को सही जगह पर लगाया गया है। Galaxy Book 6 Ultra में Dolby Atmos के साथ 6 स्पीकर हैं, जिनमें फ़ोर्स-कैंसलिंग वूफ़र और दो ट्वीटर शामिल हैं।

Galaxy Book 6 Ultra सिर्फ़ 15.4mm पतला है, जबकि Galaxy Book 6 Pro 16” का साइज़ 11.9mm है। बीच में डिज़ाइन किया गया टू-टोन कीबोर्ड और हैप्टिक टच ट्रैकपैड, हाथों को रखने में ज़्यादा आराम देते हैं।

Galaxy AI फ़ीचर्स में AI Select, AI Cut Out, Natural language search, Note Assist, Strong Share, Link to Windows, Nearby Devices, Multi Control, और Second Screen शामिल हैं। इस सीरीज़ में Windows 11 और Microsoft का AI-बेहतर Copilot+PC अनुभव मिलता है। इस सीरीज़ में Samsung Knox, Windows 11 Secure-Core PC, और Samsung Care+ जैसे सिक्योरिटी फ़ीचर्स भी हैं।

Galaxy Book 6 सीरीज़ की उपलब्धता

Galaxy Book 6 Ultra और Pro ग्रे रंग में उपलब्ध होंगे, जबकि Galaxy Book 6 ग्रे और सिल्वर रंग में Samsung.com, Samsung Exclusive स्टोर्स, प्रमुख रिटेल चेन और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ चुनिंदा Samsung अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।

शुरुआती ऑफ़र कीमत

Galaxy Book 6 Ultra 16” Ultra X7/7| 32GB| 1TB की कीमत- 242990 रुपये

Galaxy Book 6 Pro 14”/16”| Ultra X7/7/7 | 16GB/32GB | 512GB/1TB की कीमत- 178990 रुपये

Galaxy Book 6 14”/16” | Ultra 7/5| 16GB/32GB | 512GB/1TB की कीमत- 127990 रुपये

अन्य ऑफ़र

ग्राहक Galaxy Book6 रेंज पर 24 महीने तक की ज़ीरो-इंटरेस्ट EMI का लाभ उठा सकते हैं, जिससे वे Galaxy Book6 Ultra को INR 10125/महीना, Galaxy Book6 Pro को INR 7458/महीना और Galaxy Book6 को सिर्फ़ INR 5333/महीना में खरीद सकते हैं।

ग्राहक इसके अलावा Galaxy Book6 Ultra और Galaxy Book6 Pro पर INR 5000 तक का कैशबैक और Galaxy Book6 पर INR 2000 तक का कैशबैक भी पा सकते हैं।

छात्र 10% तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं।