Snapdragon 6 Gen 3 SoC और 6 साल के OS अपडेट के साथ Samsung Galaxy M47 5G भारत में लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Samsung Galaxy M47 5G Launched in India : सैमसंग का लेटेस्ट Galaxy M-सीरीज़ स्मार्टफोन भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। Samsung Galaxy M47 5G को इस सीरीज़ के नए स्मार्टफोन मॉडल के तौर पर लाया गया है। यह फोन Snapdragon 6 Gen 3 SoC और 6 साल के OS/सिक्योरिटी अपडेट जैसे फीचर्स के साथ आता है। आइये इसके स्पेसिफिकेशंस, कीमत और अन्य डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं-

Samsung Galaxy M47 5G के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: Samsung Galaxy M47 5G स्मार्टफोन में =6.7 इंच की FHD+ Infinity-O Super AMOLED स्क्रीन है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1080 x 2340 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz, HBM ब्राइटनेस 800 निट्स तक और पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है। डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ का प्रोटेक्शन भी दिया गया है।

प्रोसेसर: इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 3 4nm 5G चिप और Adreno 710 GPU दिया गया है।

कैमरा: डिवाइस के पिछले हिस्से में f/1.8 अपर्चर वाला 50MP का OIS-सपोर्टेड प्राइमरी कैमरा, f/2.2 अपर्चर वाला 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और f/2.4 अपर्चर वाला 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। इसमें LED फ़्लैश भी है। सेल्फ़ी के लिए, f/2.2 अपर्चर वाला 12MP का फ्रंट कैमरा है। यह डिवाइस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है।

बैटरी और चार्जिंग: Galaxy M47 5G में 6000 mAh का बड़ा बैटरी बैकअप और 45W की वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग सुविधा दी गई है। इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट बैटरी पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है और लंबे समय तक गेमिंग सेशन के दौरान डिवाइस को ठंडा रखता है।

मेमोरी: यह 6GB/8GB LPDDR5X RAM और 128GB/256GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रो-SD कार्ड के ज़रिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

ओएस: नया फोन Android 16 पर आधारित One UI 8.5 कस्टम स्किन पर चलता है। इस डिवाइस के लिए 6 जेनरेशन के OS अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिया जा रहा है।

अन्य फीचर्स: फोनमें हाइब्रिड डुअल सिम सपोर्ट, साइड-माउंटेड फ़िंगरप्रिंट स्कैनर, USB टाइप-C ऑडियो, स्टीरियो स्पीकर, 5G SA/NSA, 4G VoLTE, 2.4GHz और 5GHz सपोर्ट के साथ Wi-Fi 802.11 ac, ब्लूटूथ 5.3, GPS, GLONASS, USB टाइप-C, NFC, नॉक्स सिक्योरिटी, प्राइवेट एल्बम, मैलिशियस वेब एक्सेस अलर्ट, टैप एंड पे के साथ सैमसंग वॉलेट, नाउ बार, लाइव नोटिफ़िकेशन, होम स्क्रीन पर्सनलाइज़ेशन, क्विक शेयर और वॉइस फ़ोकस जैसे दूसरे खास फ़ीचर्स मिलते हैं।

Samsung Galaxy M47 5G की कीमत की डिटेल्स

कूपन ऑफ़र के साथ, Samsung Galaxy M47 5G की असरदार कीमत ₹22,999 से शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि, ब्रांड ने अभी तक ऑफ़र की पूरी जानकारी नहीं दी है। Samsung Galaxy M47 5G की बिक्री भारत में 4 जुलाई 2026 से ‘प्राइम डे सेल 2026’ के दौरान शुरू होगी। इच्छुक ग्राहक इसे Samsung India की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon India और देश भर के अन्य प्रमुख रिटेलर्स से खरीद सकेंगे।