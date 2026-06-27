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Samsung Galaxy M47 5G Price : भारत में लॉन्च से पहले सैमसंग के तीन स्मार्टफोन की कीमत लीक, चेक करें आपके बजट में होगा या नहीं

Samsung Galaxy M47 5G Price : सैमसंग भारत में 29 जून 2026 को अपने नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy M47 5G को लॉन्च करने वाला है। लेकिन, बाजार में आने से पहले इस डिवाइस की कीमत सामने आ गयी है। इसके साथ दो अन्य स्मार्टफोन Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G, जिनके भारत में लॉन्च की संभावना है, इनकी कीमत भी लीक के जरिये सामने आ गयी है। 

By Abhimanyu 
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Samsung Galaxy M47 5G Price : सैमसंग भारत में 29 जून 2026 को अपने नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy M47 5G को लॉन्च करने वाला है। लेकिन, बाजार में आने से पहले इस डिवाइस की कीमत सामने आ गयी है। इसके साथ दो अन्य स्मार्टफोन Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G, जिनके भारत में लॉन्च की संभावना है, इनकी कीमत भी लीक के जरिये सामने आ गयी है।

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दरअसल, Samsung Galaxy M47 5G भारत में 29 जून 2026 को लॉन्च होगा, जबकि Galaxy A27 5G ग्लोबल मार्केट में पहले ही लॉन्च हो चुका है और भारतीय ग्राहकों के लिए इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। वहीं, Galaxy F70 Pro 5G की घोषणा भी कंपनी ने अभी तक नहीं की है, लेकिन अब एक नई जानकारी से इन तीनों डिवाइस की भारत में कीमत का पता चला है, जो इनके आधिकारिक लॉन्च से पहले सामने आई है।

एक टिपस्टर के अनुसार, भारत में Samsung Galaxy A27 5G तीन स्टोरेज ऑप्शन – 6GB/128GB, 8GB/128GB और 8GB/256GB – में उपलब्ध होगा, जिनकी कीमतें क्रमशः ₹31,999, ₹34,999 और ₹40,499 होंगी। वहीं, Galaxy M47 5G भी तीन स्टोरेज वेरिएंट – 6GB/128GB, 8GB/128GB और 8GB/256GB – में आ सकता है और इनकी कीमत क्रमशः ₹32,999, ₹36,999 और ₹41,999 हो सकती है।

लीक के अनुसार, Samsung Galaxy F70 Pro 5G की कीमत भी Galaxy M47 5G जैसी ही होने की उम्मीद है; इसके 6GB/128GB, 8GB/128GB और 8GB/256GB वेरिएंट की कीमत क्रमशः ₹32,999, ₹36,999 और ₹41,999 हो सकती है। इसके अलावा, Samsung India की ऑफिशियल वेबसाइट पर Galaxy A27 5G की लिस्टिंग भी लाइव हो गई है, जिससे लाइट ग्रीन कलर ऑप्शन में 8GB/128GB स्टोरेज मॉडल की पुष्टि होती है।

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