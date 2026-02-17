Samsung Galaxy S26 Ultra :  सैमसंग गैलेक्सी एस26 अल्ट्रा की कीमत हुई लीक, जानिए  फ्लैगशिप फोन के स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy S26 Ultra : स्मार्टफोन की प्रतिस्पर्धा में दक्षिण कोरियाई दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग 25 फरवरी को अपने वार्षिक Galaxy Unpacked Event का आयोजन करने जा रही है। इस समर्य कंनी के नए फोन की चर्चा जोरो पर है। इस वर्ष के Galaxy Unpacked Event का आयोजन सैन फ्रांसिस्को में होगा। भारतीय समय अनुसार यह इवेंट रात 11.30 बजे शुरू होगा। इस इवेंट में नई गैलक्सी एस26 सीरीज से Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra जैसे 3 स्मार्टफोन के साथ कुछ अन्य गैजेट्स भी लॉन्च होंगे। लेकिन इस लॉन्च इवेंट से पहले सीरीज के बेस वेरिएंट के बाद अब टॉप वेरिएंट Galaxy S26 Ultra की कीमत भी लीक हो गई है।

लीक कीमत

खबरों के रिपोर्ट्स के अनुसार इस सीरीज के बेस वेरिएंट Galaxy S26 की कीमत इस बार 82,000 रुपये से शुरू हो सकती है। इसी तरह Galaxy S26+ की शुरुआती कीमत 94,000 रुपये हो सकती है। तो वहीं Galaxy S26 Ultra की कीमतों की बात करें तो इस बार वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1,34,999 रुपये हो सकती है।

यह फोन 256 GB और 512 GB के साथ 1TB के 3 वेरिएंट में भी आ सकता है। हालांकि दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने फोन के किसी भी वेरिएंट की कीमतों पर कुछ नहीं कहा है। इसलिए Galaxy S26 सीरीज के सभी वेरिएंट की सही कीमत 25 फरवरी को सैमसंग के Galaxy Unpacked Event के होने पर ही पता चलेगी।

रियर कैमरा सेटअप

सैमसंग गैलक्सी एस 26 Series Ultra में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इस सेटअप में 200 MP का मेन बैक कैमरा, 50 MP का टेलीफोटो कैमरा, 50 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ 10 MP का अन्य Telephoto sensor लगा हो सकता है।