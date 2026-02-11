Samsung Galaxy Unpacked 2026 :  सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 डेट कन्फर्म , प्री-ऑर्डर लेना शुरू किया

Samsung Galaxy Unpacked 2026 : दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी एस26 नामक फ्लैगशिप फोन की एक नई श्रृंखला लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि यह ये फोन जल्द ही रोजमर्रा के कार्यों को बेहद आसान बना देगी। खबरों के अनुसार, सैमसंग सैन फ्रांसिस्को में गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट (Galaxy Unpacked 2026 event) में इस नए फोन का अनावरण करेगी। दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी कंपनी (South Korean technology company) ने कहा कि इन डिवाइसों में गैलेक्सी एआई की क्षमताएं होंगी जो दैनिक कार्यों को “आसान और सहज” बना देंगी। सैमसंग ने भारत और वैश्विक बाजारों में इस फोन के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है।

सैमसंग अनपैक्ड इवेंट

सैमसंग ने हाल ही में अपने आगामी गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट की जानकारी साझा की है। इस इवेंट का सीधा प्रसारण Samsung.com, सैमसंग न्यूज़ रूम और कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि ग्राहक 999 रुपये का भुगतान करके गैलेक्सी प्री-रिज़र्व वीआईपी पास (Galaxy Pre-Reserve VIP Pass) प्राप्त कर सकते हैं और 5,000 रुपये के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस पास के साथ प्रवेश करने पर आपको 50,000 रुपये के गिवअवे में भाग लेने का मौका भी मिलेगा।

सैमसंग ने इस इवेंट में अगली पीढ़ी की गैलेक्सी एस सीरीज़ के लॉन्च की झलक दिखाई है। खबरों के मुताबिक, यह टेक दिग्गज तीन मॉडल पेश कर सकती है: सैमसंग गैलेक्सी एस26, गैलेक्सी एस26+ और गैलेक्सी एस26 अल्ट्रा। सैमसंग ने बताया कि यह सीरीज़ रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे गैलेक्सी एआई आपके हाथों में आते ही सहजता से एकीकृत महसूस होगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्री-सेल अवधि 5 मार्च से 10 मार्च तक चलने की उम्मीद है, और सैमसंग एस26, गैलेक्सी एस26+ और गैलेक्सी एस26 अल्ट्रा की सामान्य उपलब्धता 11 मार्च से शुरू होगी।