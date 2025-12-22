Samsung latest processor : सैमसंग ने पेश किया Exynos 2600 , दुनिया का पहला 2nm स्मार्टफोन प्रोसेसर

Samsung latest processor : दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर अपने नवीनतम स्मार्टफोन चिप, एक्सिनोस 2600 की घोषणा की है, जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 और डाइमेंसिटी 9500 जैसे चिप से प्रतिस्पर्धा करेगा। कंपनी ने इस सेगमेंट की दिग्गज कंपनियां को पछाड़ दिया है। मोइबाइल चिपसेट बनाने वाले दिग्गज कंपनियां क्वालकॉम और मीडियाटेक प्रोसेसर हैं। सैमसंग के टेस्ट मोबाइल चिपसेट में कई बेहतर इमप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। इसमें बेहतर परफोर्मेंस, थर्मल एफिसिएंसी और न्यू AI कैपिलिबिटीज देखने को मिलेंगी।

आर्किटेक्चर

एक पोस्ट में सैमसंग ने बताया कि Exynos 2600 में अपग्रेडेड NPU है जो अपने पिछले वर्जन से 113 प्रतिशत अधिक परफॉर्मेंस देता है। TSMC की 2nm प्रोसेस पर निर्मित Exynos 2600 में 10-कोर का CPU है जो नए C1-Ultra और C1-Pro कोर का उपयोग करता है। साथ ही, सैमसंग ने कम पावर वाले कोर को हटाकर मध्यम और उच्च परफॉर्मेंस वाले कोर का मिश्रण इस्तेमाल किया है।

पिछले साल के Exynos 2500 की तुलना में, नया चिप 39 प्रतिशत तक अधिक प्रदर्शन प्रदान करता है। इसमें नया Xclipse 960 GPU भी शामिल है, जो रे-ट्रेसिंग प्रदर्शन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करता है और AI-आधारित रिज़ॉल्यूशन स्केलिंग और फ्रेम जनरेशन की सुविधा देता है। हीं, इसके अंदर तीन हाई-परफॉर्मेंस C1-Pro कोर हैं जो 3.25GHz पर काम करते हैं, और 6 पावर-एफिशिएंसी के लिए ट्यून किए गए C1-Pro कोर हैं जिनकी क्लॉक स्पीड 2.75GHz है। नए स्ट्रक्चर के साथ CPU परफॉर्मेंस में 39 परसेंट तक परफॉर्मेंस में सुधार होने की संभावना है।

सैमसंग का कहना है कि उसका नवीनतम फ्लैगशिप चिपसेट 320MP तक के कैमरों को सपोर्ट करता है और 108MP सेंसर में शटर लैग को शून्य कर देता है। यह 30 fps पर 8K वीडियो और HDR के साथ 120 fps पर 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है। कंपनी का यह भी दावा है कि Exynos 2600 चिपसेट इस लाइनअप की वर्षों से चली आ रही सबसे बड़ी समस्या – अत्यधिक गर्मी – को दूर करता है।