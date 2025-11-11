मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति और सुशासन के लिए लोग कर रहे है वोट

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने मतदान प्रतिशत को देखते हुए कहा कि लोग राज्य में शांति, सुशासन और विकास के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। उन्होने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में एनडीए को बहुत बड़े अंतर से वोट मिले हैं।

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly elections) के दूसरे चरण के मतदान के बीच जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा (Janata Dal United MP Sanjay Jha) ने मतदान प्रतिशत को देखते हुए कहा कि लोग राज्य में शांति, सुशासन और विकास (Peace, Good Governance and Development) के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। उन्होने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में एनडीए को बहुत बड़े अंतर से वोट मिले हैं।

सांसद संजय झा ने कहा कि आज अंतिम चरण का चुनाव है। लोग देख रहे हैं कि मतदाताओं में वोट डालने के लिए कितना उत्साह है, जो सबसे अच्छी बात है। बिहार में सुशासन, शांति और विकास के लिए बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। पहले चरण से ही हमारे पक्ष में बहुत बड़े अंतर से वोट पड़े हैं। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है, क्योंकि राज्य में सुबह 11 बजे तक 31.38 प्रतिशत मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा 34.74 प्रतिशत मतदान किशनगंज ज़िले में हुआ, जबकि सबसे कम 28.66 प्रतिशत मतदान मधुबनी ज़िले में हुआ। गया में सबसे ज़्यादा 34.07 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद जमुई में 33.69 प्रतिशत, औरंगाबाद में 32.88 प्रतिशत, बांका में 32.91 प्रतिशत, पूर्णिया में 32.94 प्रतिशत और पश्चिम चंपारण में 32.39 प्रतिशत मतदान हुआ। कैमूर (भभुआ) में 31.98 प्रतिशत, अररिया में 31.88 प्रतिशत, अरवल में 31.07 प्रतिशत, सुपौल में 31.69 प्रतिशत, शिवहर में 31.58 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 31.16 प्रतिशत, जहानाबाद में 30.36 प्रतिशत, कटिहार में 30.83 प्रतिशत, सीतामढी में 29.81 प्रतिशत, रोहतास में 29.81 प्रतिशत मतदान हुआ। 29.80 प्रतिशत, भागलपुर 29.08 प्रतिशत और नवादा 29.02 प्रतिशत। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में, सुपौल में 31.10 प्रतिशत, सासाराम में 29.84 प्रतिशत, मोहनिया में 32.91 प्रतिशत, कुटुम्बा में 33.40 प्रतिशत, गया टाउन में 25.02 प्रतिशत, चैनपुर में 32.31 प्रतिशत, धमदाहा में 33.22 प्रतिशत, हरसिद्धि में 29.99 प्रतिशत और झंझारपुर में 26.76 प्रतिशत मतदान हुआ। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे राज्य के 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू हुआ, जिसमें लगभग 3.7 करोड़ मतदाता और 243 सीटें शामिल हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में राज्य के इतिहास में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। राज्य में पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

