'बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने में शाहरुख खान की कोई गलती नहीं...' AIIA चीफ मौलाना साजिद रशीदी ने BCCI पर फोड़ा ठीकरा

BCCI’s decision on Mustafizur Rahman: बांग्लादेश में मौजूदा हालातों के मद्देनजर बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपने स्क्वॉड से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। बीसीसीआई ने आगामी सीजन के लिए केकेआर को मुस्ताफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट की इजाज़त भी दी है। इस बीच, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर में शामिल किए जाने के फैसले से उपजे विवाद पर फ्रेंचाइजी मालिक शाहरुख खान का बचाव किया है।

बीसीसीआई के कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने के निर्देश पर, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने पीटीआई से कहा, “बीसीसीआई को यह फ़ैसला पहले ही ले लेना चाहिए था, जब शाहरुख खान ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को खरीदा था, क्योंकि उसे (बीसीसीआई को) बांग्लादेश के हालात की जानकारी पहले से थी। पहले खरीदने की इजाज़त देना और बाद में विवाद खड़ा करना सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम नफ़रत फैलाता है और बेवजह शाहरुख खान को देशद्रोही बताता है, जबकि उस समय कोई रोक नहीं थी। मेरा मानना ​​है कि यह जानबूझकर किया गया।”

कांग्रेस नेता अतुल लोंढे पाटिल ने कहा, “…बीसीसीआई को जय शाह कंट्रोल करते हैं, तो उस खिलाड़ी को पहले जगह ही क्यों दी गई? जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो बोली और नीलामी कैसे हुई? वे कहते हैं कि चीजें उनके कंट्रोल में नहीं हैं, और वे पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। यह देश का मामला है, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं। अगर आप कहते हैं कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस का रुख साफ है – देश सबसे पहले।”

बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत में आक्रोश है। इन हालातों को देखते हुए लोग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के खेलने पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। जिसके देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, “हाल में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाज़त देगा।”