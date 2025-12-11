‘Messi’ के साथ किंग खान कोलकाता में बिखेरेंगे जलवा, सुपरस्टार ने फैंस में भरा जोश

  1. हिन्दी समाचार
Messi G.O.A.T Tour: भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए 13 दिसंबर का दिन काफी अहम होने वाला है। इस दिन कोलकाता में दुनिया के दिग्गज फुटबॉल स्टार में से एक लियोनेल मेसी के देश बहुप्रतीक्षित दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से होने वाली है। इस बीच, फैंस के लिए डबल सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि मेसी के साथ बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान भी आयोजन स्थल पर मौजूद रहेंगे।

लियोनेल मेसी के भारत दौरे को ‘G.O.A.T टूर’ नाम दिया गया है, जो 13 से 15 दिसंबर तक चलेगा। मेसी मियामी से उड़ान भरकर दुबई में एक छोटा स्टॉप करेंगे ताकि जेट लग मैनेज हो सके। इसके बाद वे रात करीब डेढ़ बजे कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता मेसी का पसंदीदा शहर है। यहां पर अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी मीट-एंड-ग्रीट इवेंट में हिस्सा लेंगे और उनकी प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन होगा। इसके बाद वह यूवा भारती (सॉल्ट लेक स्टेडियम) पहुंचेंगे। जहां पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अभिनेता शाहरुख खान और सौरव गांगुली भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

मेसी के भारत दौरे से पहले शाहरुख खान ने फुटबॉल फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है। उन्होंने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “इस बार कोलकाता में अपने नाइट का प्लान नहीं बना रहा हूँ… और उम्मीद है कि दिन की राइड पूरी तरह से ‘मेस्सी’ होगी। 13 तारीख को सॉल्ट लेक स्टेडियम में मिलते हैं।”

