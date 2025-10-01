शाहिद अफरीदी का मोहसिन नकवी पर सीधा हमला, बोले- राजनीति और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगी

नई दिल्ली। एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार से ज्यादा विवाद उस घटना को लेकर हुआ, जिसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को शर्मिंदा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) फाइनल के बाद अपने व्यवहार और टिप्पणियों के कारण आलोचनाओं के घेरे में आ गए। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Former Pakistan captain Shahid Afridi) ने नकवी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अब तय करना होगा कि या तो क्रिकेट प्रशासन चलाएं या राजनीति करें।

अफरीदी ने दी सख्त सलाह

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स (Telecom Asia Sports) से बातचीत में अफरीदी ने कहा कि नकवी साहब से मेरा अनुरोध है कि ये दोनों पद बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनमें बराबर का समय और ध्यान चाहिए। पीसीबी (PCB) का काम गृह मंत्रालय से पूरी तरह अलग है। इसे स्वतंत्र रूप से चलाना चाहिए। अफरीदी ने यह भी माना कि ऐसा फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के लिए यह जरूरी कदम है।

क्रिकेट की समझ पर उठाया सवाल

अफरीदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने नकवी की क्रिकेट की जानकारी और उनके सलाहकारों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अफरीदी ने कहा कि नकवी बार-बार स्वीकार करते रहे हैं कि उन्हें क्रिकेट की ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सलाहकार उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे। क्रिकेट के लिए अच्छे और सक्षम सलाहकारों की जरूरत है जो खेल की बारीकियों को समझते हों। नकवी सिर्फ सलाहकारों पर निर्भर रहकर पीसीबी (PCB) नहीं चला सकते। अफरीदी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को पूरा समय और ध्यान चाहिए, वरना उसका भविष्य और भी अंधकारमय हो जाएगा।

उन्हें तय करना होगा कि या तो पीसीबी की कुर्सी संभाले या राजनीति करें

अफरीदी ने अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया कि नकवी को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। अगर वे राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्हें पीसीबी छोड़ना होगा। अगर वे पीसीबी चलाना चाहते हैं, तो राजनीति और सत्ता से दूरी बनानी होगी। उनके अनुसार, क्रिकेट प्रशासन को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अफरीदी ने चेतावनी भी दी कि नकवी का दोहरी भूमिका में रहना पाकिस्तान क्रिकेट को और पीछे धकेल देगा।