शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को भेजा लीगल नोटिस, 24 घंटे में भेजे गए पत्र को वापस न लेने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

Shankaracharya Controversy : प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शोभायात्रा को रोकने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखने पर जवाब मांगा था। जिसके जवाब में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को लीग नोटिस भेजकर पत्र वापस लेने की चेतावनी दी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया? जिसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने वकील अंजनी कुमार मिश्रा ने प्राधिकरण को लीगल नोटिस भेजा, मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। स्वामी अविमुक्तश्वेरानंद की ओर से भेजे गए नोटिस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखने पर रोक के दावे को खारिज किया गया है। 8 पेज के इस लीगल नोटिस में प्राधिकरण को अपना पत्र वापस लेने की चेतावनी दी गयी है। साथ ही शंकराचार्य को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

शंकराचार्य का माघ मेला प्राधिकरण को जवाब (हिन्दी अनुवाद)

नोटिस में (हिन्दी अनुवाद) लिखा है- “ज्योतिष्पीठ, ज्योतिर्मठ, बदरिकाश्रम, हिमालय शरदमठ द्वारका के एचडीएम (परम पूज्य) जगद्गु शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महरा 11.09.2022 को ब्रह्मलीन हो गए, अपने पीछे पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 41 के तहत पंजीकृत एक वसीयत, साथ ही दिनांक 01.07.2021 के घोषणा पत्र, अन्य बातों के अलावा छोड़ गए। अपने शिष्य, यानी मेरे परम श्रद्धेय ग्राहक, को ज्योतिष्पीठ ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम, हिमालय, उत्तराखंड के जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करना, और अपने दूसरे शिष्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज को शारदामठ द्वारका, गुजरात के जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करना।”

“12.09.2022 को, ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य की उक्त इच्छा और घोषणा के अनुपालन में, मेरे अत्यंत सम्मानित ग्राहक को श्री सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी (ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य के निजी सचिव और शिष्य) द्वारा ज्योतिष्पीठ ज्योतिर्मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा अभिषेक (अभिषेक/अभिषेक), तिलक (पवित्र जल में चंदन, हल्दी आदि के पवित्र पाउडर लगाना) के माध्यम से नियुक्त और स्थापित किया गया था। परमहंसी गंगा आश्रम, श्रीधाम, झोंतेश्वर, जिला-नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की उपस्थिति में निर्धारित वेद मंत्रों के जाप के बीच तीर्थ), और चादर (पट्टाभिषेक) और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसी प्रकार, स्वामी सदानंद सरस्वती जे महाराज को उसी समारोह में शारदामठ, द्वारका, गुजरात के जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में नियुक्त और स्थापित किया गया था, जिसमें शारदापीठ श्रृंगेरी के प्रशासक / एचडीएम के निजी सचिव जगद्गुरु शंकराचार्य महासन्निधानम स्वामी भारती तीर्थ जी भी एचडीएम के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।”

“यहां यह बताना ज़रूरी है कि मेरे सम्मानित क्लाइंट ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य की 01.02.2017 की रजिस्टर्ड वसीयत को गोविंदानांद सरस्वती नाम के एक व्यक्ति ने माननीय गुजरात हाई कोर्ट में स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 9878/2025 दायर करके चुनौती दी थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह आरोप लगाया गया था कि उक्त वसीयत जाली है और यह भी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14.10.2022 के आदेश द्वारा पट्टाभिषेक करने से रोक दिया है (जैसा कि आपने अपने जवाब में दिए गए पत्र में भी बताया है); लेकिन उनकी उक्त रिट याचिका को माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने 02.09.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।”

“कि ब्रह्मलीन एचडीएम जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के इस दुनिया से जाने के समय, सिविल अपील सीए नंबर 3010/2020 (जगद्गुरु शंकराचार्य, ज्योतिषपीठ पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती) के साथ-साथ काउंटर अपील सीए नंबर 3011/2020 माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित थी। जब 21.09.2022 को ये अपीलें माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष सुनवाई के लिए आईं, तो माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया कि मेरे अत्यंत पूजनीय क्लाइंट को 12.09.2022 को पहले ही ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में नियुक्त और स्थापित किया जा चुका था। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 21.09.2022 के आदेश में उक्त तथ्य को इस प्रकार दर्ज किया:

“गैर-आवेदक(ओं) की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी.ए. सुंदरम ने प्रस्तुत किया कि श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिषपीठ/ज्योतिर्मठ के नए शंकराचार्य के रूप में नियुक्ति को गुजरात (पश्चिम) में शारदा मठ, मैसूर (दक्षिण) में श्रृंगेरी मठ और पुरी (पूर्व) में गोवर्धन मठ के साथ-साथ भारत धर्म महामंडल के तीन अन्य शंकराचार्यों द्वारा भी समर्थन दिया गया है। गैर-आवेदक(ओं) को उपरोक्त प्रस्तुतियों को शामिल करते हुए अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।”

“कि मेरे मुवक्किल ने एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 37/2023 दायर की थी, जिसका शीर्षक जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठाधीश्वर श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बनाम भारत संघ और अन्य है। उक्त रिट याचिका का निपटारा दिनांक 16.01.2023 को तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, माननीय न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ द्वारा पारित आदेश के माध्यम से किया गया था।

“यह कि मेरे मुवक्किल ने रु. 50 लाख के हर्जाने का दावा करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया है। गोविंदानंद सरस्वती स्वामी और उनके बनाए हिंदू लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने उनके बदनाम करने वाले बयानों के खिलाफ 10,00,00,000/- का मानहानि का केस C.S (O.S.) नंबर 640/2024 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली में दायर किया है, जिसमें उन्हें डिफेंडनेट नंबर 1 और 31 के तौर पर शामिल किया गया है। इस केस का कॉज टाइटल है “HDM जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पेक्टाधीश्वर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बनाम गोविंदानंद सरस्वती और अन्य।” इस केस में गोविंदानंद सरस्वती स्वामी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक एप्लीकेशन दायर की थी, जिसमें केस को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी, साथ ही यह भी कहा गया था कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 14.10.2022 के ऑर्डर (जिसका जिक्र आपने अपने लेटर में भी किया है) के तहत केस करने वाले यानी मेरे क्लाइंट को रोका है। दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उन्हें अपनी एप्लीकेशन वापस लेने या इसे खर्च के साथ खारिज करवाने के लिए, उन्होंने वह एप्लीकेशन वापस ले ली और उसके अनुसार उनकी एप्लीकेशन का निपटारा 18.12.2025 के ऑर्डर से कर दिया गया।

इस तरह, ऊपर बताए गए फैक्ट्स और ऑर्डर्स की रोशनी में यह बिल्कुल साफ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने कोई अंतरिम रोक या स्टे का ऑर्डर पास नहीं किया है, जो मेरे प्लींट स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के खिलाफ हिंदू पर्सनल लॉ के तहत और ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य की 01.02.2017 की वसीयत के आधार पर ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम हिमालय के शंकराचार्य के पद पर बने रहने और टाइटल रखने में कोई रुकावट पैदा करता हो, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के सेक्शन 41 के तहत रजिस्टर्ड है, इसके अलावा, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया पहले से ही इस मामले में है, इसलिए कोई भी तीसरा पक्ष कोई भी बयान देने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि यह एक सेव फंड मामले में दखल देने के बराबर है।”

“स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने झूठा दावा करते हुए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को अन्य तीन शंकराचार्यों में से किसी ने भी मान्यता नहीं दी है और उनका राज्याभिषेक (पट्टाभिषेक) अभी तक नहीं हुआ है और 17.10.2022 को होना तय है, 12.10.2022 को C.A. No. 3011/2020 में L.A. No. 153943/2022 दायर किया, जिसमें अपील का फैसला होने तक बद्रीनाथ के ज्योतिषपीठ या किसी अन्य संगठन को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी या किसी और का ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में कोई भी राज्याभिषेक समारोह आयोजित करने से रोकने की मांग की गई। इस आवेदन में, उन्होंने आगे गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य का एक जाली और मनगढ़ंत आवेदन संलग्न किया, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष झूठा प्रतिनिधित्व किया गया कि उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है। मामले की सुनवाई 14.10.2022 को हुई, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शारदा मठ, द्वारका में एक धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त थे, जिसके कारण उनकी ओर से कोई वकील पेश नहीं हो सका, और परिणामस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के झूठ पर भरोसा करते हुए, मांगी गई राहत के संदर्भ में एक अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि, यह आदेश व्यर्थ और अप्रभावी था, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का ज्योतिषपीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में अभिषेक/राज्याभिषेक/पदग्रहण 14.10.2022 से पहले ही पूरा हो चुका था। इसके बाद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने, जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर के रूप में, 09.03.2024 को C.A. में I.A. No. 61856/2024 दायर किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने केस नंबर 3010/2020 में, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के खिलाफ IPC, 1860 के तहत झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने और कानून के अनुसार उन्हें सज़ा देने की मांग की गई है,

यह बताया जाता है कि 4.10.2018 के आदेश के अनुसार, CA नंबर 3010/2020 (पहले SLP (c) नंबर 36949/2017) में, जिसमें यथास्थिति के आदेश को बदलते हुए भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि अपील का निपटारा होने तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य माना जाएगा। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद केवल उनके नॉमिनी/नियुक्त व्यक्ति/उत्तराधिकारी को ही उनकी गद्दी पर बैठना है और उसी के अनुसार मेरे क्लाइंट उनके उत्तराधिकारी के रूप में शंकराचार्य हैं। उक्त आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

श्री एच.पी. रावल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें सही बताया है कि जब तक इस मामले का इस कोर्ट द्वारा अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को ज्योति पीठ के ‘शंकराचार्य’ के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

यह बताया गया कि राज्य प्रशासन द्वारा उन्हें इलाहाबाद कुंभ मेले के लिए ज़मीन आवंटित नहीं की जा रही है। राज्य प्रशासन द्वारा उन्हें शंकराचार्य की हैसियत से ज़मीन आवंटित की जाए। वह निस्संदेह शारदापीठ, द्वारका के भी शंकराचार्य हैं, इसलिए हम यू.पी. राज्य प्रशासन को उन्हें उपयुक्त ज़मीन आवंटित करने का निर्देश देते हैं। यदि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी ज़मीन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पर भी उचित विचार किया जा सकता है, लेकिन 2019-2020 में होने वाले कुंभ मेले में उनके शंकराचार्य होने की हैसियत से नहीं। ज़ाहिर है, संबंधित अधिकारों पर अंतिम सुनवाई के समय फैसला किया जाएगा।

कि ये झूठे आरोप कि मेरे मुवक्किल जगतगुरु शंकराचार्य की उपाधि का उपयोग करने के हकदार नहीं हैं, अधिकारियों और आम जनता के बीच मेरे मुवक्किल की ज्योतिष्पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में नियुक्ति की वैधता के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं।

कि आपका उक्त पत्र, जिसमें मेरे मुवक्किल के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष हैं, का दुरुपयोग मेरे मुवक्किल और जगतगुरु शंकराचार्य की संस्था को और बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है।

कि उक्त पत्र से मेरे मुवक्किल को गंभीर वित्तीय, सामाजिक और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान हुआ है, जिससे उनकी गरिमा, सम्मान और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े वित्तीय मामलों पर असर पड़ा है।

कि आपकी ओर से ऐसी एकतरफा कार्रवाई मनमानी, असंवैधानिक और कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।

कि मेरे मुवक्किल ने पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न लंबित कार्यवाहियों में सच्चे तथ्य और प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, और इसलिए आपका निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है।

कि आपका उक्त पत्र विचाराधीन मामलों को प्रभावित करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​भी करता है।

कि आपके उक्त पत्र से समाज और मीडिया में यह धारणा बनी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मुवक्किल की नियुक्ति को अस्वीकार या अमान्य कर दिया है, जो झूठा और भ्रामक है।

कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अधिकारियों को सर्कुलेट करके आपके उक्त पत्र के बार-बार दुरुपयोग से मेरे मुवक्किल और उनके अनुयायियों को उत्पीड़न हुआ है।

कि ऐसा कार्य कानून के अनुसार मानहानि के बराबर है, जिससे मेरे मुवक्किल की व्यक्तिगत और संस्थागत गरिमा को अपूरणीय क्षति हुई है।

कि संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का दुर्भावनापूर्ण इरादा मीडिया और जनता को गुमराह करने के उनके लगातार प्रयासों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और दुर्भाग्य से आपके पत्र का उपयोग उनके झूठे दावों का समर्थन करने के लिए एक ढाल के रूप में किया जा रहा है।

कि आपके उक्त पत्र को मीडिया और अन्य अधिकारियों को सर्कुलेट करने से अनावश्यक रूप से विवाद और अशांति पैदा हुई है, जिसे तथ्यों के उचित सत्यापन से टाला जा सकता था।

कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती बनाम जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठ पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के मामले में प्रथम अपील संख्या 309/2015 में 22.09.2017 को पारित निर्णय के पैराग्राफ 744 के अनुसार [2017 (सप्लीमेंट) ADJ 1 (DB)] में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को जगद्गुरु शंकराचार्य की उपाधि का उपयोग करने से और छत्र चामर सिंहासन का उपयोग करने से भी रोका गया है और राज्य सरकार को नकली शंकराचार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है, लेकिन आपने और मेला प्रशासन ने न केवल सुरक्षा और जगह प्रदान की है, बल्कि स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ सहित 15 ऐसे नकली शंकराचार्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

इसलिए, ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस के मिलने के 24 घंटे के अंदर 19.01.2026 का वह पत्र वापस ले लें, जिसमें मेरे क्लाइंट की प्रतिष्ठा, इज्जत, गरिमा और वित्तीय स्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाले बयान हैं और साथ ही यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित मामले में दखलंदाजी भी है। ऐसा करने से भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और महिमा को चुनौती मिलती है, जिससे आप कोर्ट की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सज़ा के हकदार होंगे, ऐसा न करने पर मेरे क्लाइंट को आपके और जगद्गुरु शंकराचार्य संस्थान और मेरे क्लाइंट को बदनाम करने, नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए जिम्मेदार सभी अन्य लोगों के खिलाफ उचित या कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसके अलावा भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना ​​की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी, जिसके सभी खर्चों और परिणामों के लिए आप जिम्मेदार होंगे, कृपया इस बात पर ध्यान दें।”