हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करना शहनाज गिल को पड़ा भारी, हुई जमकर ट्रोल

पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। एक्ट्रेस के इस बार चर्चाओं में आने की वजह थोड़ी विवादित है। दरअसल शहनाज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के एक सुपरहिट गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। जहां यूजर्स को उनका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा और पाकिस्तानी गाने पर डांस करने के चलते उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। लोग डांस के लिए उनके पाकिस्तानी गाने चुनने पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस बड़ी मुश्किल में पड़ गयी हैं।

पाकिस्तानी गाने पर शहनाज ने किया डांस

शहनाज गिल अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तानी गाने पर डांस करने के चलते वह काफी ट्रोल हो रही हैं। दरअसल वीडियो में शहनाज गिल पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान के एक मशहूर गाने ‘मेरी जिंदगी है तू’ पर डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में शहनाज ने काले रंग की ड्रेस पहनी है. बता दें कि यह गाना हाल के दिनों में काफी ट्रेंड में रहा है। इस गाने पर लोग खूब रील बना रहे हैं।

सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

जैसे ही शहनाज ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया तो कमेंट सेक्शन में लोगों की राय आना शुरु हो गई। शहनाज ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “इस गाने से ऑब्सेस्ड और खुद से तो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं.” जहां काफी लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि शहनाज ने एक पाकिस्तानी गाने को प्रमोट किया है. ट्रोलर्स का कहना है कि भारत में इतने अच्छे कलाकार और गाने हैं, तो शहनाज को सीमा पार के गाने पर परफॉर्म करने की क्या जरूरत थी? एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “अरे यार वहीं रह गया था क्या, पाकिस्तानी ड्रामा के गाने पर रील. इंडियन सेलिब्रिटी आप पर शर्मा आती है.” ऐसे ही शहनाज को लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं ।