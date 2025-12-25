  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करना शहनाज गिल को पड़ा भारी, हुई जमकर ट्रोल

हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करना शहनाज गिल को पड़ा भारी, हुई जमकर ट्रोल

पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं।  एक्ट्रेस के इस बार चर्चाओं में आने की वजह थोड़ी विवादित है।  दरअसल शहनाज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है।  इस वीडियो में वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के एक सुपरहिट गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं।  जहां यूजर्स को उनका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा और पाकिस्तानी गाने पर डांस करने के चलते उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।  लोग डांस के लिए उनके पाकिस्तानी गाने चुनने पर सवाल उठा रहे हैं।  ऐसे में एक्ट्रेस बड़ी मुश्किल में पड़ गयी हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं।  एक्ट्रेस के इस बार चर्चाओं में आने की वजह थोड़ी विवादित है।  दरअसल शहनाज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है।  इस वीडियो में वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के एक सुपरहिट गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं।  जहां यूजर्स को उनका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा और पाकिस्तानी गाने पर डांस करने के चलते उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।  लोग डांस के लिए उनके पाकिस्तानी गाने चुनने पर सवाल उठा रहे हैं।  ऐसे में एक्ट्रेस बड़ी मुश्किल में पड़ गयी हैं।

पढ़ें :- The Lion King फेम एक्ट्रेस का निधन, Boyfriend पर लगा कत्ल का इल्जाम

पाकिस्तानी गाने पर शहनाज ने किया डांस

शहनाज गिल अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तानी गाने पर डांस करने के चलते वह काफी ट्रोल हो रही हैं।  दरअसल वीडियो में शहनाज गिल पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान के एक मशहूर गाने ‘मेरी जिंदगी है तू’ पर डांस करती नजर आ रही हैं।  वीडियो में शहनाज ने काले रंग की ड्रेस पहनी है. बता दें कि यह गाना हाल के दिनों में काफी ट्रेंड में रहा है। इस गाने पर लोग खूब रील बना रहे हैं।

सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

जैसे ही शहनाज ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया तो कमेंट सेक्शन में लोगों की राय आना शुरु हो गई।  शहनाज ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “इस गाने से ऑब्सेस्ड और खुद से तो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं.” जहां काफी लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि शहनाज ने एक पाकिस्तानी गाने को प्रमोट किया है. ट्रोलर्स का कहना है कि भारत में इतने अच्छे कलाकार और गाने हैं, तो शहनाज को सीमा पार के गाने पर परफॉर्म करने की क्या जरूरत थी? एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “अरे यार वहीं रह गया था क्या, पाकिस्तानी ड्रामा के गाने पर रील. इंडियन सेलिब्रिटी आप पर शर्मा आती है.” ऐसे ही शहनाज को लोग काफी ट्रोल कर रहे  हैं ।

पढ़ें :- स्टेटमेंट एडिट करने पर शिल्पा शिंदे ने पत्रकारों को खरी-खोटी सुनाई, बोलीं-शर्म नहीं आती? किसी के साथ इतना गंदा करके अपने घर चलाते हैं, भीख मांगोगे ...

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: अक्षय कुमार ने वेलकम टू द जंगल का वीडियो शेयर कर किया बड़ा खुलासा, किल्प देख कर फैन हुए क्रैजी

VIDEO: अक्षय कुमार ने वेलकम टू द जंगल का वीडियो शेयर कर...

‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई मारपीट

‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई...

हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करना शहनाज गिल को पड़ा भारी, हुई जमकर ट्रोल

हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करना शहनाज गिल को पड़ा...

Video-अक्षय कुमार ने फैंस को क्रिसमस के मौके पर दिया बड़ा गिफ्ट,वीडियो पोस्ट कर ‘वेलकम टू द जंगल’ की दिखाई झलक

Video-अक्षय कुमार ने फैंस को क्रिसमस के मौके पर दिया बड़ा गिफ्ट,वीडियो...

विकास दुबे की पत्नी को बदनामी का डर, UP77 पर रोक लगाने की गुहार, कोर्ट ने किया इनकार

विकास दुबे की पत्नी को बदनामी का डर, UP77 पर रोक लगाने...

गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज यूपी 77 होगी रिलीज, दिल्‍ली HC बोला- रोक लगाने का कोई आधार नहीं

गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज यूपी 77 होगी रिलीज, दिल्‍ली...