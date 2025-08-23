  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. भारत-पाक मैच पर भड़की शिवसेना, संजय राउत ने PM मोदी से पूछा- ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो हम उनके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं?

भारत-पाक मैच पर भड़की शिवसेना, संजय राउत ने PM मोदी से पूछा- ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो हम उनके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं?

India-Pakistan Asia Cup 2025 Match: खेल मंत्रालय ने एशिया कप 2025 में भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को लेकर अपनी नीति में कहा है कि भारतीय टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी उन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसको लेकर शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी का पत्र लिखकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर आपत्ति जतायी है और इस कदम को अमानवीय कदम बताया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

India-Pakistan Asia Cup 2025 Match: खेल मंत्रालय ने एशिया कप 2025 में भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को लेकर अपनी नीति में कहा है कि भारतीय टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी उन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसको लेकर शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी का पत्र लिखकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर आपत्ति जतायी है और इस कदम को अमानवीय कदम बताया है।

पढ़ें :- शुभमन गिल को हुआ वायरल फीवर, फिर भी दलीप ट्रॉफी खेलने पर अड़े; BCCI लेगी अंतिम फैसला

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान मैचों को हरी झंडी दिए जाने की खबर भारतवासियों के लिए बेहद दुखद है। ज़ाहिर है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की मंज़ूरी के बिना यह संभव नहीं होता। मैं आपके समक्ष देशभक्त नागरिकों की भावनाएँ व्यक्त कर रहा हूँ:- 1. आप कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर संघर्ष अभी भी जारी है, तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? 2. पहलगाम हमला एक पाकिस्तानी आतंकवादी समूह द्वारा किया गया था, जिसने 26 महिलाओं के सिंदूर मिटा दिए थे। क्या आपने उन माताओं और बहनों की भावनाओं पर विचार किया है?

संजय राउत ने आगे लिखा, ‘3. क्या राष्ट्रपति ट्रम्प ने धमकी दी है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वे व्यापार बंद कर देंगे? 4. आपने कहा था कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।” अब, क्या खून और क्रिकेट एक साथ बहेंगे? 5. पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ खेला जाता है, जिसमें कथित तौर पर कई भाजपा सदस्य शामिल हैं। गुजरात के एक प्रमुख व्यक्ति जय शाह वर्तमान में क्रिकेट मामलों को संभाल रहे हैं। क्या इसमें भाजपा को कोई खास आर्थिक लाभ हो रहा है?’

शिवसेना (UBT) के सांसद ने आगे लिखा, ‘माननीय प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना न केवल हमारे सैनिकों के शौर्य का अपमान है, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित कश्मीर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हर शहीद का भी अपमान है। ये मैच दुबई में हो रहे हैं। अगर ये महाराष्ट्र में होते, तो बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना इन्हें बाधित कर देती। हिंदुत्व और देशभक्ति की बजाय पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को प्राथमिकता देकर, आप देश की जनता की भावनाओं को तुच्छ समझ रहे हैं। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) आपके इस फैसले की निंदा करती है।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'रोहित-कोहली अभी वनडे खेलेंगे ही, फेयरवेल की बात लोग क्यों करने लगे...' BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रिटायरमेंट की अफवाहों पर दी तीखी प्रतिक्रिया

'रोहित-कोहली अभी वनडे खेलेंगे ही, फेयरवेल की बात लोग क्यों करने लगे...'...

भारत-पाक मैच पर भड़की शिवसेना, संजय राउत ने PM मोदी से पूछा- ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो हम उनके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं?

भारत-पाक मैच पर भड़की शिवसेना, संजय राउत ने PM मोदी से पूछा-...

'लियोनेल मेसी अपनी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के साथ केरल में खेलेंगे फ्रेंडली मैच...' राज्य के खेल मंत्री अब्दुरहीमान ने किया कंफर्म

'लियोनेल मेसी अपनी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के साथ केरल में खेलेंगे फ्रेंडली...

शुभमन गिल को हुआ वायरल फीवर, फिर भी दलीप ट्रॉफी खेलने पर अड़े; BCCI लेगी अंतिम फैसला

शुभमन गिल को हुआ वायरल फीवर, फिर भी दलीप ट्रॉफी खेलने पर...

CRICKET NEWS: प्रज्ञान ओझा की टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी में एंट्री! जानिए कौन दो सिलेक्टर्स हो रहे बाहर

CRICKET NEWS: प्रज्ञान ओझा की टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी में एंट्री!...

ICC Women WC Revised Schedule: विमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के शेड्यूल में बदलाव, देखें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

ICC Women WC Revised Schedule: विमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया...