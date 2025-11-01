Shreyas Iyer Medical Update: श्रेयस अय्यर को अस्पताल से मिली छुट्टी, जानें- अब कैसी है स्टार बल्लेबाज की चोट

  1. हिन्दी समाचार
Shreyas Iyer Injury Update: भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को अस्पताल से छुट्टी मिल गयी है। अय्यर 25 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ते समय चोटिल हुए थे। खिलाड़ी को पेट में गंभीर चोट लगी थी और उन्हें आईसीसी में भर्ती में करना पड़ा था। वहीं, बीसीसीआई ने शनिवार को अय्यर की चोट पर अपडेट दिया है।

By Abhimanyu 
पढ़ें :- Womens World Cup 2025 : प्रतिका रावल महिला विश्व कप से आउट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले भारत को बड़ा झटका

बीसीसीआई ने शनिवार को श्रेयस अय्यर का मेडिकल अपडेट जारी किया। जिसमें कहा गया- श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में फील्डिंग करते समय पेट में गंभीर चोट लग गई, जिससे उनकी तिल्ली में चोट लग गई और आंतरिक रक्तस्राव होने लगा। चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और एक मामूली ऑपरेशन के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद कर दिया गया। इसके लिए उनका उचित चिकित्सा उपचार किया गया है।”

बोर्ड ने आगे कहा, “अब उनकी हालत स्थिर है और वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के साथ बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य लाभ से खुश है और उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बीसीसीआई सिडनी में डॉ. कौरौश हाघीगी और उनकी टीम के साथ-साथ भारत में डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्रेयस को उनकी चोट का सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित किया। श्रेयस आगे की सलाह के लिए सिडनी में ही रहेंगे और उड़ान भरने के लिए स्वस्थ पाए जाने पर भारत लौट आएंगे।”

बता दें कि मंगलवार (28 अक्टूबर) तक, अय्यर फ़ोन कॉल्स का जवाब दे रहे थे, स्थानीय दोस्तों द्वारा तैयार घर का बना खाना खा रहे थे, और यहाँ तक कि अपने रोज़मर्रा के काम भी खुद ही कर रहे थे। टी20 सीरीज़ से पहले सूर्यकुमार यादव ने भी उनकी हालत पर अपडेट साझा किया था।

पढ़ें :- ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार दूसरे वनडे में हरा कर जीती सीरीज
