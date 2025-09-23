श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच से ठीक पहले छोड़ी कप्तानी, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

  1. हिन्दी समाचार
Indian Test squad against West Indies: भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट से पहले इंडिया ए की कप्तानी छोड़ दी। वह लखनऊ में मंगलवार से खेले जा रहे इस मैच से भी बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर ध्रुव जुरेल को कप्तानी सौंपी गयी है। अय्यर के अचानक बाहर होने को वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से जोड़कर देखा जा रहा है।

पढ़ें :- IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का इस दिन होगा ऐलान, BCCI ने किया कंफर्म

दरअसल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से भारत में खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को किए जाने की संभावना है। जिसमें इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा रहे करुण नायर की जगह श्रेयस अय्यर और देवदत्त पडिक्कल मौका मिलने की संभावना है। अय्यर के बाहर होने से ये साफ है कि उनका चयन लगभग तय है। पडिक्कल को भी टीम में मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट दमदार प्रदर्शन किया था। ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण ध्रुव जुरेल विकेट के पीछे नंबर एक विकल्प होंगे, जबकि नारायण जगदीसन को कवर के रूप में टीम में शामिल किए जाने की संभावना है।

भारत की संभावित 15 सदस्यीय टीम

शुबमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नितीश रेड्डी और एन जगदीसन।

