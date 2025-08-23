  1. हिन्दी समाचार
  3. शुभमन गिल को हुआ वायरल फीवर, फिर भी दलीप ट्रॉफी खेलने पर अड़े; BCCI लेगी अंतिम फैसला

Duleep Trophy 2025: घरेलू रेड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 28 अगस्त से होने जा रही है। जिसमें कई स्टार प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। इस बीच भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के टूर्नामेंट में खेलने को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि गिल को वायरल फीवर हो गया है। हालांकि, वह टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- संजू सैमसन या जितेश शर्मा, एशिया कप में कौन होगा विकेटकीपर? जानिए कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुभमन गिल, जिन्हें नॉर्थ जोन की कप्तानी सौंपी गयी है। उन्होंने एहतियात के तौर पर इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई में रक्त परीक्षण करवाया था। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गिल बीसीसीआई के क्षेत्रीय टूर्नामेंट को तब तक नहीं छोड़ना चाहते जब तक कि खेलना बिल्कुल संभव न हो। वह भारतीय कप्तान के रूप में सही उदाहरण पेश करना चाहते हैं। बता दें कि गिल 15 सदस्यीय नॉर्थ जोन की टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और अंशुल कंबोज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

दलीप ट्रॉफी 28 अगस्त से 15 सितंबर तक खेली जाएगी। गिल एशिया कप में जाने से पहले केवल ईस्ट जोन के खिलाफ नॉर्थ जोन की ओर से शुरुआती मैच में ही खेल सकते हैं। लेकिन युवा कप्तान सही लय में आना चाहते हैं और टूर्नामेंट का पहला मैच खेलना चाहते हैं, बशर्ते उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल टीम से मंजूरी मिल जाए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
