शुबमन गिल को हजम नहीं हुई वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी! बोल गए बड़ी बात, अब हो रही आलोचना

Vaibhav Suryavanshi: ‘एक बिहारी सब पर भारी…’ यह कहावत उस समय सटीक साबित हुई दिखी जब 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़कर मैच को एकतरफा कर दिया। राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज ने 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जोकि आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक है। इसके साथ ही अपनी तीसरी आईपीएल पारी में वैभव कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये। हालांकि, विरोधी टीम के कप्तान शुबमन गिल ने इस पारी को भाग्य से जोड़ दिया। जिसकी वजह से उनकी चौतरफा आलोचाना हो रही है।

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 8 विकेट से मिली करारी शिकस्त के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुबमन गिल ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ नहीं की, बल्कि इसे उनका भाग्य बताने लगे। उनका कहना था कि वैभव का दिन अच्छा था, जबकि हर कोई सूर्यवंशी की तारीफ में कसीदे पढ़ता नजर आया। गिल ने कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी का अच्‍छा दिन था। उसकी बल्‍लेबाजी शानदार थी और उन्‍होंने अपने दिन का भरपूर फायदा उठाया।’ हालांकि, गिल की यह बात भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को पसंद नहीं आया। गुजरात टाइटंस के कप्तान पर निशाना साधते हुए जडेजा ने जिओस्‍टार कहा, ’14 साल के लड़के को अपने आप पर विश्‍वास करने की जरुरत है। जिस तरह उन्‍होंने खुद पर विश्‍वास रखा और मैच यहां तक लाए। भले ही आप हार गए हो, लेकिन आपने टीवी पर कहा- बस वो उसका भाग्‍यशाली दिन था।’

वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘हम सभी जो क्रिकेट खेलते हैं। उनके क्रिकेट के सपने देखने का तरीका है। या तो हम ड्राइंग रूम या फिर जब अपने दोस्‍तों के साथ हो, तब सपना देखते हैं। इसका आप वाकई सपना देखते हो। 14 या 15 साल में हम सभी अलग-अलग चीजों के सपने देखते हैं। मगर यह वो सच्‍चाई है, जिसका आप ख्‍वाब संजोते हो। इस लड़के ने आज अपना सपना जिया है। वो इसका बार-बार विश्‍लेषण करेगा।’

क्रिकेट के भगवान कहे जाने भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी वैभव की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाये। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘वैभव का निडर दृष्टिकोण, बल्ले की गति, शुरुआत में ही लेंथ को पहचानना और गेंद के पीछे ऊर्जा का हस्तांतरण, एक शानदार पारी का मूलमंत्र था। अंतिम परिणाम: 38 गेंदों पर 101 रन। बहुत बढ़िया खेला!!’

Vaibhav’s fearless approach, bat speed, picking the length early, and transferring the energy behind the ball was the recipe behind a fabulous innings.

End result: 101 runs off 38 balls.

Well played!!pic.twitter.com/MvJLUfpHmn

