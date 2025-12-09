Silver Price Today :  मंगलवार 9 दिसंबर को चांदी हुई महंगी , जानें सफेद कीमती धातु का रेट

Silver Price Today : कीमती धातुओं के रेट में उतार चढ़ा लगातार जारी है। आज 9 दिसंबर 2025 को चांदी महंगी हुई है। कल कीमती सफेद धातु का मूल्य कम हुआ था ,लेकिन आज फिर उछाल सिल्वर का रेट हरे निशान पर आ गया। खबरों के अनुसार, दिल्ली में एक किलोग्राम चांदी का रेट 1,90,000 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं, सिल्वर रेट चेन्नई में 1,99,000 रुपये पर है। चांदी का दाम एक बार फिर अपने पीक लेवल पर आता नजर आ रहा है।

चांदी का इस्तेमाल

चांदी की कीमतों में उछाल आने लगा है। चांदी का यूज कीमती गहनों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैटरी बनाने में, यहां तक कि सोलर पैनल में भी होता है। लेकिन बाजार में चांदी की आवक उतनी नहीं है जितनी जरूरत है। दूसरी तरफ उम्मीद है कि अमेरिका जल्द ही ब्याज दरें कम करेगा। ऐसे समय में लोग अपना पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जैसे सोना और चांदी। नतीजा ये है कि मांग बढ़ रही है, सप्लाई कम है, इसलिए चांदी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं।