Bigg Boss 19 : बिगबॉस 19 में इस हफ्ते नॉमिनेट हुए 6 कंटेस्टेंट , सीक्रेट रूम बैठी नेहल ने पलट दिया गेम

सुपरस्टार सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है । शो में आए दिन नए-नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं।घर में इस हफ्ते हुए नॉमिनेशन टास्क में 6 सदस्य को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये फैसला सीक्रेट रूम में बैठीं नेहल लिया है। नेहल ने नॉमिनेशन टास्क बड़ी भूमिका निभाते हुए 6 सदस्यों को घर से बेघर करने के लिए सीधा-सीधा नॉमिनेट कर दिया। आइए जानते हैं इस नोमिनेट टास्क में क्या क्या देखने को मिलेगा। कौन कौन घर से बाहर जाएगा।

कौन-कौन हुए नॉमिनेट?

बिगबॉस के एक पेज के अनुसार इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं। इनमें प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, अवेज दरबार, अशनूर कौर और नीलम गिरी शामिल हैं। वहीं मेकर्स ने नया प्रोमो भी जारी किया है जिसमें नॉमिनेशन टास्क की झलक दिखाई गई है। इस बार का नॉमिनेशन टास्क काफी अनोखा है।

नॉमिनेशन टास्क में क्या हुआ?

बिग बॉस ने घरवालों को टीम शहबाज और टीम प्रणित में बांट दिया। टीम शहबाज में तान्या मित्तल, जीशान कादरी, बसीर अली, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद और फरहाना भट्ट शामिल हैं। वहीं टीम प्रणित में अशनूर कौर, अवेज दरबार, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी शामिल हुए। इन दोनों टीम से दो सदस्यों को जोड़ियों में जाना है और बाकी घरवालों के ऊपर कमेंट्री करनी है। प्रोमो में देखने को मिला शहबाज और अमाल एक साथ गए, वहीं दूसरी टीम से प्रणित और गौरव एक साथ गए।इन दोनों टीम की कमेंट्री सुनकर सीक्रेट रूम में बैठीं नेहल को फैसला लेना था कि कौन-सी टीम ने ज्यादा एंटरटेन किया।नेहल ने टीम शहबाज को चुना और प्रणित की पूरी टीम घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गई।