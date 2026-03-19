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Skoda Kushaq Facelift :  पॉपुलर एसयूवी स्कोडा कुशाक की कीमत 21 मार्च को होगी घोषित , जानें बुकिंग और फीचर्स

कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया ने स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को कंपनी ने 20 जनवरी को लॉन्च किया गया था लेकिन उस समय कंपनी ने इस एसयूवी की कीमत का ऐलान नहीं किया था।

By अनूप कुमार 
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