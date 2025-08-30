  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

स्काईवेस्ट एयरलाइंस (SkyWest Airlines) ने शुक्रवार रात अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के अनुसार, एयरलाइन के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया। इस रोक से संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी क्षेत्रीय एयरलाइन, स्काईवेस्ट के तरफ से प्रबंधित कई उड़ानें प्रभावित हुईं है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। स्काईवेस्ट एयरलाइंस (SkyWest Airlines) ने शुक्रवार रात अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के अनुसार, एयरलाइन के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया। इस रोक से संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी क्षेत्रीय एयरलाइन, स्काईवेस्ट के तरफ से प्रबंधित कई उड़ानें प्रभावित हुईं है।

पढ़ें :- Texas emergency landing :  हवा में टूटकर लटका बोइंग 737 विमान का पंख , टेक्सास में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

स्काईवेस्ट यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस (Delta Air Lines), अमेरिकन एयरलाइंस (American Airlines) और अलास्का एयरलाइंस (Alaska Airlines) जैसी प्रमुख एयरलाइनों के लिए उड़ानें संचालित करता है। उड़ानों के अचानक बंद होने से परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे यात्रियों और सहयोगी एयरलाइनों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

अभी तक, स्काईवेस्ट एयरलाइंस (SkyWest Airlines) ने इस सलाह या उड़ान रोके जाने के कारणों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की है। यह स्थिति एयरलाइन उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच परिचालन स्थिरता को लेकर चिंताएँ पैदा करती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

Chandrayaan-5 Mission: भारत-जापान साथ मिलकर चांद पर भेजेंगे 'चंद्रयान-5 मिशन', दोनों देशों के बीच हुई बड़ी डील

Chandrayaan-5 Mission: भारत-जापान साथ मिलकर चांद पर भेजेंगे 'चंद्रयान-5 मिशन', दोनों देशों...

World’s Slimmest Phone: भारत में 4 सितंबर को लॉन्च होगा दुनिया का सबसे पतला फोन, फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज लाइव

World’s Slimmest Phone: भारत में 4 सितंबर को लॉन्च होगा दुनिया का...

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापक के विद्यालय की छात्राओं को नक्षत्रशाला के उपकारणों की नहीं जानकारी, राजनितिक परिवार से जुड़े अध्यापक को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापक के विद्यालय की छात्राओं को नक्षत्रशाला...

सात साल बाद मिलेंगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, आपसी रिश्तों को देंगे नया मोड़

सात साल बाद मिलेंगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, आपसी रिश्तों को...

Moto Book 60 Pro: अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होगा मोटोरोला का नया लैपटॉप, फीचर्स आए सामने

Moto Book 60 Pro: अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होगा मोटोरोला का...