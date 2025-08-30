स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

नई दिल्ली। स्काईवेस्ट एयरलाइंस (SkyWest Airlines) ने शुक्रवार रात अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के अनुसार, एयरलाइन के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया। इस रोक से संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी क्षेत्रीय एयरलाइन, स्काईवेस्ट के तरफ से प्रबंधित कई उड़ानें प्रभावित हुईं है।

स्काईवेस्ट यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस (Delta Air Lines), अमेरिकन एयरलाइंस (American Airlines) और अलास्का एयरलाइंस (Alaska Airlines) जैसी प्रमुख एयरलाइनों के लिए उड़ानें संचालित करता है। उड़ानों के अचानक बंद होने से परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे यात्रियों और सहयोगी एयरलाइनों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

अभी तक, स्काईवेस्ट एयरलाइंस (SkyWest Airlines) ने इस सलाह या उड़ान रोके जाने के कारणों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की है। यह स्थिति एयरलाइन उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच परिचालन स्थिरता को लेकर चिंताएँ पैदा करती है।