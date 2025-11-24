India Gate Protest : दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लगे नारे , पुलिस ने 15 से अधिक प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार में लिया गया है। पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है।एक मीडिया चैनल के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शकारियों के हाथ में कुख्यात माओवादी नेता मादवी हिडमा के समर्थन में पोस्टर देखे गए।

प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने ‘मादवी हिडमा अमर रहे’ जैसे नारे लगाए। मादवी हिडमा आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में मारा गया था।इसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पर किया पेपर स्प्रे

एक वरिष्ठ ने बताया की प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर बैठ गए। जब पुलिस उन्हें हटाने लगी तो कुछ लोगों ने अचानक पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे मौजूद कर्मियों की आंखों और चेहरे पर गंभीर जलन हुई। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया।