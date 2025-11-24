  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. India Gate Protest : दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लगे नारे , पुलिस ने 15 से अधिक प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार

India Gate Protest : दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लगे नारे , पुलिस ने 15 से अधिक प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार में लिया गया है। पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है।एक मीडिया चैनल के रिपोर्ट  के अनुसार  इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शकारियों के हाथ में कुख्यात माओवादी नेता मादवी हिडमा के समर्थन में पोस्टर देखे गए।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार में लिया गया है। पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है।एक मीडिया चैनल के रिपोर्ट  के अनुसार  इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शकारियों के हाथ में कुख्यात माओवादी नेता मादवी हिडमा के समर्थन में पोस्टर देखे गए।

पढ़ें :- Delhi Pollution Protest : पुलिस पर मिर्ची स्प्रे छिड़कने के मामले में 15 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR, दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन

प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने ‘मादवी हिडमा अमर रहे’ जैसे नारे लगाए। मादवी हिडमा आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में मारा गया था।इसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

 पुलिस पर किया पेपर स्प्रे

एक वरिष्ठ ने बताया की  प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर बैठ गए। जब पुलिस उन्हें हटाने लगी तो कुछ लोगों ने अचानक पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे मौजूद कर्मियों की आंखों और चेहरे पर गंभीर जलन हुई। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Delhi Pollution : आखिर कब तक ऐसे घुटती रहेंगी दिल्ली-NCR में सांसें? न घट रहा AQI , न स्मॉग...

Delhi Pollution : आखिर कब तक ऐसे घुटती रहेंगी दिल्ली-NCR में सांसें?...

राजधानी में प्रदूषण चरम पर, AQI 391 पर पहुंचा, कोहरा ने बढ़ाई चिंता

राजधानी में प्रदूषण चरम पर, AQI 391 पर पहुंचा, कोहरा ने बढ़ाई...

Delhi Pollution Protest : पुलिस पर मिर्ची स्प्रे छिड़कने के मामले में 15 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR, दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन

Delhi Pollution Protest : पुलिस पर मिर्ची स्प्रे छिड़कने के मामले में...

Ram Mandir Flag Hoisting : हनुमानगढ़ी दर्शन करने नहीं जाएंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम में आंशिक बदलाव

Ram Mandir Flag Hoisting : हनुमानगढ़ी दर्शन करने नहीं जाएंगे पीएम मोदी,...

India Gate Protest : दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लगे नारे , पुलिस ने 15 से अधिक प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार

India Gate Protest : दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लगे नारे ,...

जस्टिस सूर्यकांत बने 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; 15 महीने का होगा कार्यकाल

जस्टिस सूर्यकांत बने 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; 15 महीने का...