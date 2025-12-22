Smartphone sales :  इस हफ्ते शुरू होगी इन 3 नए स्मार्टफोन्स की सेल , जानें मॉडल और कीमत

Smartphone sales : इस हफ्ते नए स्मार्टफोन की बिक्री लोगों के लिए शुरू होने वाली है । Realme और Motorola कंपनी के हाल ही में लॉन्च हुए लेटेस्ट स्मार्टफोन्स इस हफ्ते से उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए जानते हैं ये मॉडल्स और कितनी है इनकी कीमत?

Realme Narzo 90x Sale Date

इस रियलमी स्मार्टफोन की बिक्री 23 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस फोन की सेल कंपनी की आधिकारिक साइट (Realme.com) के अलावा Amazon पर शुरू होगी।

Coupon discount

इस फोन के 6/128 जीबी की कीमत 13999 रुपए है और 8/128 जीबी की कीमत 15499 रुपए है लेकिन 2000 रुपए के कूपन डिस्काउंट के बाद इन मॉडल्स को 11999 रुपए और 13499 रुपए में खरीद पाएंगे। 2 हजार का कूपन डिस्काउंट का फायदा केवल शुरुआती 12 घंटे के लिए ही है।

Motorola Edge 70 Sale Date

मोटोरोला ब्रैंड के इस लेटेस्ट फोन की सेल 23 दिसंबर यानी कल दोपहर 12 बजे से Flipkart पर ग्राहकों के लिए शुरू हो जाएगी। इस फोन के 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को फ्लिपकार्ट पर 29 हजार 999 रुपए में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।