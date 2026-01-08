Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला फोन लॉन्च, चेक करें डिटेल

Smartphone Under Rs 6000: आईटेल ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में अपना लेटेस्ट Zeno 20 Max स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह एक बजट-फ्रेंडली डिवाइस है जिसमें मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 5000 mAh बैटरी, 13MP रियर कैमरा और कई अन्य फीचर्स हैं।

itel Zeno 20 Max में 6.6-इंच का LCD डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट, 720×1612 पिक्सल स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 267ppi स्क्रीन डेंसिटी देता है। यह Unisoc T7100 4G प्रोसेसर से पावर्ड है और Android 14 OS पर चलता है। इसमें 4GB तक RAM (मेमोरी फ्यूजन के साथ 12GB तक बढ़ाई जा सकती है) और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

itel Zeno 20 Max में 13MP AI रियर कैमरा और 5MP सेल्फी कैमरा है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और यह USB Type-C पोर्ट के ज़रिए 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। डिवाइस का साइज़ 16.4×7.6×0.9cm है ​​और इसका वज़न 187g है।

अन्य फीचर्स में शामिल हैं- DTS स्पीकर, IP54 रेटिंग, AI Vana 2.0, डुअल सिम, फिंगरप्रिंट रिकग्निशन, 3.5mm हेडफोन जैक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ब्लूटूथ, WiFi, 75 घंटे की औसत बैटरी लाइफ, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, डायनामिक बार और 3 साल की फ्लुएंसी।

कीमत की बात करें तो यह स्पेस टाइटेनियम, ऑरोरा ब्लू और स्टारलिट ब्लैक कलर में आता है। 3/64GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 5,799 रुपये है, और 4/64GB वेरिएंट की कीमत 6,169 रुपये है। यह Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।