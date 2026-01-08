  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला फोन लॉन्च, चेक करें डिटेल

Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला फोन लॉन्च, चेक करें डिटेल

Smartphone Under Rs 6000: आईटेल ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में अपना लेटेस्ट Zeno 20 Max स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह एक बजट-फ्रेंडली डिवाइस है जिसमें मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 5000 mAh बैटरी, 13MP रियर कैमरा और कई अन्य फीचर्स हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Smartphone Under Rs 6000: आईटेल ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में अपना लेटेस्ट Zeno 20 Max स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह एक बजट-फ्रेंडली डिवाइस है जिसमें मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 5000 mAh बैटरी, 13MP रियर कैमरा और कई अन्य फीचर्स हैं।

पढ़ें :- Sensex-Nifty Closing Bell : शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 780 अंक टूटा, निफ्टी 25900 के नीचे

itel Zeno 20 Max में 6.6-इंच का LCD डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट, 720×1612 पिक्सल स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 267ppi स्क्रीन डेंसिटी देता है। यह Unisoc T7100 4G प्रोसेसर से पावर्ड है और Android 14 OS पर चलता है। इसमें 4GB तक RAM (मेमोरी फ्यूजन के साथ 12GB तक बढ़ाई जा सकती है) और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

itel Zeno 20 Max में 13MP AI रियर कैमरा और 5MP सेल्फी कैमरा है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और यह USB Type-C पोर्ट के ज़रिए 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। डिवाइस का साइज़ 16.4×7.6×0.9cm है ​​और इसका वज़न 187g है।

अन्य फीचर्स में शामिल हैं- DTS स्पीकर, IP54 रेटिंग, AI Vana 2.0, डुअल सिम, फिंगरप्रिंट रिकग्निशन, 3.5mm हेडफोन जैक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ब्लूटूथ, WiFi, 75 घंटे की औसत बैटरी लाइफ, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, डायनामिक बार और 3 साल की फ्लुएंसी।

कीमत की बात करें तो यह स्पेस टाइटेनियम, ऑरोरा ब्लू और स्टारलिट ब्लैक कलर में आता है। 3/64GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 5,799 रुपये है, और 4/64GB वेरिएंट की कीमत 6,169 रुपये है। यह Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

पढ़ें :- Ballia: कॉलेज गए तीन लड़कियों और एक लड़के का अपहरण, पुलिस ने ट्रेन से चारों किशोरों को किया रेस्क्यू

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला फोन लॉन्च, चेक करें डिटेल

Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड...

गृह मंत्रालय ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

गृह मंत्रालय ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, तुरंत चेंज...

3D कर्व्ड AMOLED FHD+ डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 3 SoC और 16GB RAM के साथ POCO M8 5G भारत में लॉन्च, चेक करें- डिटेल्स

3D कर्व्ड AMOLED FHD+ डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 3 SoC और 16GB...

CES 2026 : 'बेबी फूफू' फैन स्ट्रोलर से जुड़कर बच्चों को देगा ठंडी हवा, इसमें हैं तीन एयरफ्लो मोड

CES 2026 : 'बेबी फूफू' फैन स्ट्रोलर से जुड़कर बच्चों को देगा...

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट कर...

8BitDo ने पेश किया नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad, स्मार्टफोन पर गेम खेलने वालों की होगी मौज

8BitDo ने पेश किया नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad, स्मार्टफोन पर गेम खेलने...