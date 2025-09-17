Smriti Mandhana’s Record-Breaking Century: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ शतक, पहली बार हुआ ऐसा

Smriti Mandhana’s Record-Breaking Century: भारत और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीमों के बीच बुधवार को वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला चंडीगढ़ में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम ने जबरदस्त शुरुआत की है। टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक जड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

दरअसल, भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने बुधवार को चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच में 77 गेंदों में शतक जड़कर किसी भारतीय महिला द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज़ के नाम किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड भी है, जो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ़ 70 गेंदों में बनाया था। मंधना का शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ सबसे तेज़ शतक भी है, इससे पहले नेट साइवर (79 गेंदों में) के नाम सर्वश्रेष्ठ शतक था।

मंधाना ने इस शतक के साथ किसी भी विमेंस वनडे ओपनर द्वारा सर्वाधिक शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने 2013 में अपने पदार्पण के बाद से भारत के लिए सलामी बल्लेबाज़ के रूप में केवल 106 पारियों में 12वां शतक लगाकर न्यूज़ीलैंड की सूज़ी बेट्स और इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट की बराबरी कर ली है। इसके अलावा, स्मृति मंधाना दो अलग-अलग कैलेंडर वर्षों में महिला वनडे में तीन या अधिक शतक दर्ज करने वाली पहली खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2024 में भी ऐसा करने का रिकॉर्ड बनाया है।