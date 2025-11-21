Video : शादी को तैयार स्मृति मंधाना! पलाश मुच्छल ने स्टेडियम में किया प्रपोज

फेमस म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हाल ही में पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी होने वाली पत्नी स्मृति मंधाना को क्रिकेट के मैदान में घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पलाश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में उनका सरप्राइज देखकर हर कोई उन्हें बधाइयां दे रहा है। ये वीडियो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम का है, जिसमें कपल इमोशनल होते हुए दिख रहे है। बता दें कि क्रिकेटर स्मृति मंधाना 23 नवंबर को पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं।

पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को किया प्रपोज

हाल ही में पलाश मुच्छल ने ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर की, जिसमें पलाश, स्मृति को लेकर डीवाई पाटिल स्टेडियम में आते हैं। स्मृति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वहीं जैसे ही वह पट्टी हटाती हैं पलाश घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज करते हुए गुलाब का गुलदस्ता और डायमंड रिंग देते हुए नजर आते हैं। ये सरप्राइज देखकर स्मृति हैरान रह जाती हैं और वो इमोशनल हो जाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।

बता दें कि पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंदाना की शादी की तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही हैं। पलाश बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल के भाई हैं. उनकी शादी से जुड़े अपडेट पलक ने भी शेयर किए थे. इस बीच स्मृति ने भी अपनी इंगेजमेंट को लेकर एक मजेदार वीडियो शेयर किया था. जिसमें वो अपनी टीम की साथी जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी के साथ डांस करती हुई नजर आई थीं।