सोनिया गांधी सर गंगा राम अस्पताल भर्ती, राहुल का केरल दौरा रद्द, डॉक्टरों ने सेहत पर दिया ये अपडेट

नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (Senior Congress leader Sonia Gandhi) की हालत स्थिर है और पेट व यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित इन्फेक्शन का इलाज चल रहा है। यह जानकारी सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों ने बुधवार दोपहर दी। उन्होंने बताया कि 79 साल की सोनिया गांधी को मंगलवार शाम को रूटीन मेडिकल चेक-अप के लिए दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सर गंगा राम अस्पताल (Sir Ganga Ram Hospital) के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप (Dr Ajay Swaroop) ने एक बयान में कहा कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है। डॉक्टर पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित इन्फेक्शन की जांच के लिए आगे की जांच कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर बारीकी से नज़र रख रही है और उन्हें एंटीबायोटिक्स दी गई हैं। तबीयत खराब महसूस होने के बाद गांधी को मंगलवार शाम 10.30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

राहुल ने रद्द किया केरल का दौरा

सोनिया गांधी की सेहत को लेकर चिंताओं के चलते उनके बेटे राहुल गांधी ने बुधवार को केरल का अपना तय दौरा रद्द कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बुधवार शाम को कोझिकोड में एक जनसभा के साथ आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करना था। यह रैली कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) द्वारा कोझिकोड बीच पर शाम 4.30 बजे आयोजित की जा रही है।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि अब राहुल की जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष को मौसम में बदलाव के कारण कुछ परेशानी महसूस हुई और उन्हें निगरानी में रखा गया है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने संकेत दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया था कि पिछले साल जून में, जब वह अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राज्य के निजी दौरे पर थीं, तब हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था। सोनिया गांधी पिछले साल दिसंबर में 79 साल की हो गईं और फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के तौर पर सेवाएं दे रही हैं।