South Korean President Lee : टोक्यो पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ,  प्रधानमंत्री इशिबा से करेंगे शिखर वार्ता

South Korean President Lee : दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग शनिवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। राष्ट्रपति ली जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस वार्ता का उद्देश्य टोक्यो के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। दक्षिण कोरियाई नेता जून में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जापान की यात्रा पर हैं। उनकी पहली मुलाक़ात उसी महीने कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन में हुई थी। इशिबा को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच आपसी यात्राओं के ज़रिए ली के साथ घनिष्ठ संवाद बढ़ेगा। उनका लक्ष्य आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को भी मज़बूत करना है।

इस वर्ष जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सामान्य संबंधों की 60वीं वर्षगांठ है।

दोनों देश एक समझौते पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके नागरिकों को दो बार कार्य अवकाश वीजा प्राप्त करने की अनुमति मिल सकेगी। इशिबा और ली के बीच उत्तर कोरिया के बारे में विचारों का आदान-प्रदान होने की उम्मीद है, जो रूस के साथ सैन्य संबंधों को गहरा कर रहा है। प्रधानमंत्री इशिबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर ली के साथ सहमति की भी उम्मीद है।

उनकी वार्ता के एजेंडे में संभवतः जापान और दक्षिण कोरिया की साझा चुनौतियां भी शामिल होंगी, जैसे कि तेजी से घटती जनसंख्या और कम जन्म दर।

दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी टैरिफ पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।