सपा नेता आजम खान की रिहाई प्रक्रिया रोकी गई! बेट अदीब आजम व समर्थक जेल के बाहर मौजूद

Azam Khan's Release: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मंगलवार को सीतापुर जिला जेल से बाहर आने वाले हैं। उनकी रिहाई सुबह सात बजे होने वाली थी, लेकिन एक टेक्निकल गलती के चलते उनकी रिहाई की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। दरअसल, 3000 रुपये का जुर्माना नहीं भरने के कारण रिहाई की प्रक्रिया रोकनी पड़ी है।

आजम खान, अक्टूबर 2023 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई आज सुबह 10 बजे के बाद हो सकती है। सपा नेता को रिसीव करने के लिए उनके पुत्र अदीब आजम और बड़ी संख्या में समर्थक भी सीतापुर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि आजम खान की सुबह बजे रिहाई इसलिए नहीं हुई, क्योंकि आजम खान को रिहा किए जाने के संबंधित जुर्माना जमा नहीं हुए थे, जिसके कारण रिहाई बीच में फंस गई है। पिता से मिलने पहुंचे अदीब आज़म ने मीडिया से कहा, “आज आज़म खान का दिन है। उनकी सुर्खियाँ बटोरो, मेरी नहीं। वे आज के हीरो हैं। मैं खुद उनसे मिलने आया हूँ।”

सीतापुर जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 70 मुकदमों में रिहाई का आदेश आया है। परीक्षण किया जा रहा है। आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह को सकती है। वह करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। बता दें कि प्रयागराज हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खान के खिलाफ 3 धाराएं बढ़ाई गई थीं। इसको लेकर 20 सितंबर को हाईकोर्ट से वारंट जारी नहीं हो सके थे।

