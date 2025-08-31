  1. हिन्दी समाचार
  3. Spain Tomatina Festival: स्पेन के रंगीन टमाटीना फेस्टिवल में टमाटरों की होली,दुनियाभर के पर्यटकों को करती है आकर्षित

स्पेन के बुनोल शहर में मशहूर ला टमाटीना फेस्टिवल का 80वां आयोजन धूमधाम से हुआ। उत्सव अपने अनूठे आयोजन के लिए विश्वप्रसिद्ध है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Spain Tomatina Festival :  स्पेन के बुनोल शहर में मशहूर ला टमाटीना फेस्टिवल का 80वां आयोजन धूमधाम से हुआ। उत्सव अपने अनूठे आयोजन के लिए विश्वप्रसिद्ध है। हजारों लोगों ने सड़कों पर एक-दूसरे पर पके टमाटर फेंक कर जश्न मनाया।  1945 में बच्चों की शरारत से शुरू हुई यह परंपरा आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होकर दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करती है।

टमाटीना फेस्टिवल हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को स्पेन के बुनोल शहर में आयोजित होता है। फेस्टिवल की शुरुआत बच्चों की आपसी शरारत और टमाटर फेंकने से हुई थी। टमाटर फेंकने की यह जंग लगभग 1 घंटे तक चलती है।

हर साल इस फेस्टिवल में 100 टन से ज्यादा पके टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्थानीय प्रशासन इस दौरान पूरे शहर को पानी से धोकर साफ करता है।

