Spain Train Accident 2026 : स्पेन में ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत , दर्जनों घायल

Spain Train Accident 2026 : दक्षिणी स्पेन के कॉर्डोबा शहर के पास रविवार को दो तेज रफ्तार ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। ये भीषण हादसा उस समय हुआ जब, रविवार शाम को स्पेन में एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई और दूसरी ट्रेन से टकरा गई, जिससे कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह देश में एक दशक से अधिक समय में हुई सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक है।

खबरों के अनुसार,अधिकारियों ने बताया कि रेल कंपनी इर्यो (Iryo Rail Company) द्वारा संचालित यह ट्रेन मलागा से मैड्रिड (Train from Malaga to Madrid) जा रही थी और इसमें 371 लोग सवार थे, तभी इसके पीछे के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए और विपरीत दिशा में जा रही एक अन्य तेज रफ्तार ट्रेन के आगे के दो डिब्बों से टकरा गए।

समाचार एजेंसी ईएफई के अनुसार, अंडालूसिया (Andalusia) के दक्षिणी क्षेत्र में आदमूज (Adamuz) के पास हुई इस टक्कर के कारण दोनों ट्रेनें तेज गति से पलट गईं, और दूसरी ट्रेन के आगे के डिब्बे एक ढलान से नीचे गिर गए।

स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते (Oscar Puente) ने सोमवार को बताया कि घायलों में से 30 की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या 25 बताई गई थी।

इस त्रासदी ने पूरे स्पेन में शोक की लहर पैदा कर दी, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ (Prime Minister Pedro Sánchez) ने इसे देश के लिए “गहरे दर्द की रात” बताया। यूरोपीय नेताओं ने भी तुरंत अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।