 Spotify Custom Transition Feature : स्पॉटिफ़ाई ने कस्टम ट्रांज़िशन के साथ डीजे जैसी प्लेलिस्ट मिक्सिंग का किया परीक्षण , जानें नये फीचर की पावर  

Spotify Custom Transition Feature : स्पॉटिफ़ाई ने अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए एक नया फीचर कस्टम ट्रांज़िशन लॉन्च किया है, जो प्लेलिस्ट मिक्सिंग को और व्यक्तिगत बनाने की सुविधा देता है। बीटा में प्लेलिस्ट मिक्सिंग फ़ीचर में प्लेलिस्ट में गानों के ट्रांज़िशन पर ज़्यादा नियंत्रण मिलता है। इसके तहत यूजर्स किसी भी प्लेलिस्ट में जाकर “Mix” विकल्प पर टैप कर सकते हैं और ट्रैक्स के बीच fade, blend, rise जैसी ट्रांजिशन स्टाइल्स का चयन कर सकते हैं। नए फीचर में waveform और beat डेटा का उपयोग कर यह तय किया जा सकता है कि अगली ट्रांजिशन के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन-सी है। इसके अलावा, यूजर्स EQ, इफेक्ट और वॉल्यूम को भी कस्टमाइज कर सकते हैं।

यह सुविधा धीरे-धीरे प्रीमियम ग्राहकों के लिए शुरू की जा रही है, स्पॉटिफाई ने उपयोगकर्ताओं को नवीनतम संस्करण तक पहुंचने के लिए ऐप को अपडेट करने की सलाह दी है।

Spotify मिक्स: ऑटो और मैनुअल मोड

मिक्स टूल संक्रमणों को प्रबंधित करने के दो तरीके प्रदान करता है:

ऑटो मोड: Spotify सुचारू प्लेबैक के लिए स्वचालित रूप से निर्बाध संक्रमण लागू करता है।

मैनुअल मोड: उन्नत उपयोगकर्ता वॉल्यूम, EQ और प्रभाव वक्र को समायोजित कर सकते हैं, जिसमें सटीक संक्रमण बिंदुओं की पहचान करने के लिए तरंग और बीट डेटा प्रदर्शित किया जाता है।

प्रत्येक गीत को उसकी अपनी संक्रमण शैली दी जा सकती है। ऐप बीपीएम (बीट्स प्रति मिनट) और मुख्य जानकारी भी प्रदर्शित करता है, जिससे ट्रैक्स को प्रभावी ढंग से मिलाना आसान हो जाता है।

इस नए फीचर के साथ यूजर्स स्टिकर्स, लेबल और कवर आर्ट जोड़कर अपनी मिक्स्ड DJ प्लेलिस्ट को और व्यक्तिगत बना सकते हैं। हालांकि, यह फीचर फिलहाल APAC क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। Spotify ने कहा कि यह फीचर यूजर्स को उनके लिसनिंग अनुभव पर अधिक नियंत्रण देने के प्रयास का हिस्सा है। इससे पहले कंपनी ने प्लेलिस्ट एडिटिंग, जेनर कस्टमाइजेशन, ट्रैक snooze और AI DJ से बातचीत जैसे विकल्प पेश किए थे।