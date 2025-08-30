  1. हिन्दी समाचार
थप्पड़ वाला वीडियो जारी करने पर श्रीसंत की पत्नी का फूटा गुस्सा, मोदी और क्लार्क को जमकर सुनाया

Harbhajan-Sreesanth Slapping Incident: साल 2008 के आईपीएल सीजन में हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड का वीडियो जारी करके पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे बीसीसीआई और ब्राडकास्टर्स ने करीब 18 सालों तक फैंस से छुपाए रखा था। वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने घटना का अनदेखा वीडियो शेयर करने पर नाराजगी जाहिर की है। 

Harbhajan-Sreesanth Slapping Incident: साल 2008 के आईपीएल सीजन में हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड का वीडियो जारी करके पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे बीसीसीआई और ब्राडकास्टर्स ने करीब 18 सालों तक फैंस से छुपाए रखा था। वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने घटना का अनदेखा वीडियो शेयर करने पर नाराजगी जाहिर की है।

दरअसल, साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) खिलाड़ी हरभजन सिंह ने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के लिए खेल रहे एस. श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। यह घटना मैच के खत्म होने बाद हुई थी, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हैंड-शेक कर रहे थे। उस समय श्रीसंत को थप्पड़ मारे जाने की खबरें तो सामने आयी थीं, लेकिन घटना का वीडियो कभी सामने नहीं आया। ब्राडकास्टर्स ने फुटेज नहीं दिखाया था और विज्ञापन ब्रेक चलाया गया था। ब्रेक के बाद जब दोबारा कवरेज शुरू हुआ था, श्र्संत रोते हुए नजर आए थे।

हालांकि, घटना के 18 साल बाद ललित मोदी ने माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में अनदेखा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हरभजन द्वारा श्रीसंत को थप्पड़ मार मारते देखा जा सकता है। यह वीडियो स्टेडियम के सिक्योरिटीज कैमरों में कैद किया गया था। इस वीडियो को शेयर करने को लेकर श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने मोदी और क्लार्क की कड़ी आलोचना की है।

भुवनेश्वरी श्रीसंत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘ललित मोदी और माइकल क्लार्क को शर्म आनी चाहिए. आप लोग इंसान नहीं हैं कि सस्ती लोकप्रियता और व्यूज के लिए 2008 की घटना को दोबारा घसीट रहे हैं। श्रीसंत और हरभजन दोनों पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वे अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं। फिर भी आप उन्हें दोबारा पुराने जख्मों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय काम है।’

हरभजन जताते रहे हैं अफसोस

इस घटना को लेकर हरभजन कई पर सार्वजनिक तौर पर अफसोस जताते रहे हैं। हाल ही में, हरभजन ने श्रीसंत के साथ हुई थप्पड़कांड की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह अपने करियर से यह एक ऐसा पल हटाना चाहेंगे। रविचंद्रन अश्विन के साथ बातचीत में हरभजन ने कहा, “एक चीज़ जो मैं अपने जीवन में बदलना चाहूँगा, वह है श्रीसंत के साथ हुई घटना। मैं उस घटना को अपने करियर से हटाना चाहता हूँ। यही वह घटना है जिसे मैं अपनी सूची से हटाना चाहूँगा। जो हुआ वह गलत था और मुझे वह नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। मैंने 200 बार माफ़ी माँगी। मुझे सबसे बुरा यह लगा कि उस घटना के सालों बाद भी, मैं हर मौके या मंच पर माफ़ी मांगता रहा हूं। यह एक गलती थी।”

