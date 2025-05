Tri-Nation Series 2025 : फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 97 रनों से हराया, खिताब पर किया कब्जा

नई दिल्ली। श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार 11 मई को खेला गया। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया (Team India) ने श्रीलंका को 97 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने ट्राई सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस ट्राई सीरीज के लिए भारतीय टीम (Team India) की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में थीं। जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं थीं।

Victory by 9⃣7⃣ runs in the Final 🙌

Congratulations to #TeamIndia as they beat Sri Lanka to win the #WomensTriNationSeries2025 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/rVyie6SUw9#INDvSL pic.twitter.com/U1YCGD9Uw3

