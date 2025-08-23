'लियोनेल मेसी अपनी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के साथ केरल में खेलेंगे फ्रेंडली मैच...' राज्य के खेल मंत्री अब्दुरहीमान ने किया कंफर्म

  1. हिन्दी समाचार
Lionel Messi and Argentina football team visit Kerala: केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुरहीमान ने शनिवार को पुष्टि की कि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम, स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के साथ, इस साल नवंबर में एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए केरल आएगी। वह अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) की घोषणा के बाद यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे कि मैनेजर लियोनेल स्कोलोनी के नेतृत्व में उनकी राष्ट्रीय टीम लुआंडा, अंगोला और केरल में दोस्ताना मैच खेलेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

खेल मंत्री अब्दुरहीमान ने कहा कि राज्य ने शुरुआत में एएफए से इस साल अक्टूबर या नवंबर में मैच आयोजित करने का अनुरोध किया था। इससे पहले दुनिया के दिग्गज फुटबॉल स्टार में से एक लियोनेल मेसी की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा को अंतिम मंजूरी मिल गई थी। सतद्रु दत्ता, जिन्होंने पहले माराडोना, पेले और अन्य खिलाड़ियों को भारत लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया था कि अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी की यह यात्रा 12 दिसंबर में कोलकाता लैंड करने के साथ शुरू होगी। इस दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं।

सतद्रु ने बताया था कि फुटबॉल के दीवाने शहर कोलकाता मेसी की ‘गोट टूर ऑफ इंडिया 2025’ नामक इस तूफानी यात्रा का पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा होगा। यह यात्रा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर एक बैठक के बाद समाप्त होगी। सतद्रु इस साल की शुरुआत में मेसी से मिले और उन्हें भारत में अर्जेंटीना फुटबॉल के बड़े फैन बेस के बारे में बताया।

