Stock Market Crash : शेयर मार्केट में आए भूचाल से सेंसेक्स 800 अंक टूटा और निफ्टी ने मारी डबल सेंचुरी, डिफेंस के शेयरों ने लगाया गोता...

नई दिल्ली। शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन भारी गिरावट (Stock Market Crash) देखने को मिल रही है। सुस्ती के साथ खुला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (Sensex) मार्केट क्लोज होने से एक घंटे पहले ही करीब 800 अंक फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) भी फिसलकर 26,000 के स्तर के नीचे आ गया। बाजार में गिरावट के बीच इंडिगो समेत कई शेयर लाल निशान पर कारोबार करते दिखे, जबकि डिफेंस शेयरों में भी भूचाल नजर आया। एक्सपर्ट के मुताबिक, मार्केट में यही गिरावट जारी रही और निफ्टी की क्लोजिंग 26,000 के नीचे रहती है, तो ये तकनीकी रूप से अच्छे संकेत नहीं होंगे।

शेयर मार्केट (Share Market) में सोमवार को कारोबार की शुरुआत रेड जोन में हुई थी। BSE Sensex अपने पिछले बंद 85,712.37 की तुलना में गिरकर 85,624.84 के लेवल पर ओपन हुआ और इसके बाद ये फिसलते हुए चला गया। खबर लिखे जाने तक दोपहर 2.15 बजे पर सेंसेक्स इंडेक्स 800 अंक फिसलकर 84,875 के लेवल पर आ गया। इसकी तरह NSE Nifty की चाल रही। ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 26,186.45 के मुकाबले गिरावट के साथ 26,159 पर ओपन हुआ और 270 अंक की गिरावट लेकर 25,892 के लेवल पर कारोबार कर रहा था।

शेयर बाजार (Stock Market) में गिरावट के साथ हो रहे कारोबार के बीच संकट में फंसी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का शेयर (IndiGo Share Crash) 9 फीसदी तक टूट गया। ये एयरलाइन स्टॉक अपने पिछले बंद 5,367.50 रुपये के लेवल से टूटकर 5,110 रुपये पर खुला और फिर सेंसेक्स-निफ्टी की तरह फिसलता ही चला गया। इंडिगो शेयर (Indigo shares) 9 फीसदी के आसपास गिरकर 4842.5 रुपये पर कारोबार कर रहा था और इसका मार्केट कैप भी गिरकर 1.89 लाख करोड़ रुपये पर आ गया था।

डिफेंस शेयर (Defense stocks) भर-भराकर टूटे न सिर्फ इंडिगो शेयर (Indigo shares) , बल्कि बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के बीच डिफेंस सेक्टर (Defense Sector) की कंपनियों के शेयर भी भर-भराकर टूटे। लार्जकैप में शामिल BEL Share 5.10 फीसदी की गिरावट लेकर 386.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा BDL Share 5.55%, HAL Share 3.60%, Mazagon Dock Shipbuilders Share (5.06%), Data Patterns (India) Ltd Share (5.92%), Garden Reach Shipbuilders Share 4.20% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

इन बड़ी कंपनियों के शेयर लाल-लाल

अन्य गिरावट वाली कंपनियों की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Eternal Share (2.48%), Trent Share (2.40%), Tata Steel Share (2.30%), Bajaj Finserve Share (2.13%), Bajaj Finance Share (2.10%) और Adani Ports Share (2.05%) टूटकर कारोबार कर रहे थे। अनिल अंबानी के शेयरों (Anil Ambani Stocks) का भी बुरा हाल रहा। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ही कंपनियों के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा फिसल गए। बता दें कि बाजार में क्लोजिंग से ऐन पहले BSE LargeCap में शामिल 3 शेयरों में से 27 शेयर रेज जोन में थे।