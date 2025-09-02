  1. हिन्दी समाचार
  3. Sudan Landslide : सूडान में लैंडस्लाइड में 1,000 की मौत, पूरा गांव हुआ तबाह, बचा सिर्फ़ एक शख्स

Sudan Landslide : सूडान में लैंडस्लाइड में 1,000 की मौत, पूरा गांव हुआ तबाह, बचा सिर्फ़ एक शख्स

अफ्रीकी देश सूडान में कुदरत के कोप से आई आपदा ने पूरे गांव को निगल लिया। भीषण भूस्खलन से  1,000 लोगों की मौत हो गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

