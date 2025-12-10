  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
‘सूर्या’ आईपीएल में हिट और टीम इंडिया में फ्लॉप! क्या कप्तान होने की वजह से बार-बार मिल रहा मौका?

Surya Kumar Yadav's poor form: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20आई मैच में भारत ने 101 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या और गेंदबाजों का योगदान रहा है। लेकिन, कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। उनका पिछले एक साल से लगातार खबर फॉर्म टीम के लिए टेंशन बना हुआ है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

टी20 वर्ल्ड 2024 में भारत की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। जिसके बाद फिटनेस को ध्यान में रखकर हार्दिक पांड्या को कप्तान न बनाकर सूर्य कुमार यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार सीरीज जीतती रही, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर वह पिछले एक साल में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं।

कप्तान सूर्या की फॉर्म पर नजर डालें तो उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में 75 रन की पारी खेली थी। जिसके बाद उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। इसके बाद 19 पारियों में 47 नाबाद उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है। इस दौरान वह तीन बार शून्य रन और दो बार 1 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा, वह दस बार तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाये। उनका औसत सिर्फ 15.07 रहा है।

आईपीएल 2025 में जमकर बोला था सूर्या का बल्ला

दूसरी तरफ, आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव का बल्ला जमकर बोला था। उन्होंने 16 मैचों में 65.18 शानदार औसत से 717 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले थे। उनका यह प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए खेले गए मैचों से बिलकुल विपरीत है।

