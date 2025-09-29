पीएम मोदी के बयान पर सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, बोले- अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है...

  1. हिन्दी समाचार
भारतीय टी20 टीम (Indian T20 team) के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। भारत की एशिया कप में खिताबी जीत के बाद मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) से जोड़ा था और भारतीय क्रिकेटरों को बधाई दी थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

दुबई, यूएई: भारतीय टी20 टीम (Indian T20 team) के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। भारत की एशिया कप में खिताबी जीत के बाद मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) से जोड़ा था और भारतीय क्रिकेटरों को बधाई दी थी। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav)  ने कहा कि अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है। ऐसा लगा जैसे उसने स्ट्राइक ली और रन बनाए। यह देखना शानदार था और जब सर सामने खड़े हों, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम वापस (भारत) जाएंगे, तो अच्छा लगेगा, और हमें अच्छा प्रदर्शन करने की और प्रेरणा मिलेगी।

एशिया कप जीतने पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav)  ने कहा कि यह बहुत अच्छा एहसास था। जब आप कोई टूर्नामेंट बिना हारे जीतते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यह पूरी टीम और पूरे देश के लिए बहुत अच्छा एहसास था और यह बहुत मज़ेदार था। हम कल रात एक साथ आए और बैठे, और हमने खूब मस्ती की।

टीम इंडिया के तरफ से एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी (ACC President Mohsin Naqvi) से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी (Asia Cup 2025 trophy) लेने से इनकार कर दिया है। इस पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav)  ने कहा कि मैं इसे विवाद नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आपने देखा होगा, तो लोगों ने ट्रॉफी की तस्वीरें इधर-उधर पोस्ट की हैं। लेकिन असली ट्रॉफी तब मिलती है जब आप लोगों, खिलाड़ियों, अर्जित विश्वास, सहयोगी स्टाफ, उनके द्वारा दिखाए गए विश्वास और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों का दिल जीतते हैं, वही असली ट्रॉफी होती है। असली ट्रॉफी मैदान पर मौजूद इतने सारे लोगों की मेहनत और प्रयास है।

