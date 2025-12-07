  1. हिन्दी समाचार
  3. टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी, ओवैसी के साथ मिलकर ममता के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी, ओवैसी के साथ मिलकर ममता के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ( Suspended MLA Humayun Kabir) ने नई पार्टी बनाने के ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के साथ गठबंधन करेंगे और बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कबीर सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी।

राज्य पुलिस, त्वरित कार्रवाई बल (RAF) और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच, कबीर ने मौलवियों के साथ, रेजिनगर में एक विशाल मंच पर औपचारिक फीता काटा, जबकि वास्तविक मस्जिद निर्माण स्थल आयोजन स्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर था। इस दौरान “नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर” के नारे लगे और हजारों लोग सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर उमड़ पड़े। वहां मौजूद लोगों में से कई प्रतीकात्मक रूप से अपने सिर पर ईंट लिए हुए थे। यह कार्यक्रम छह दिसंबर को निर्धारित किया गया था, जिस दिन 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। इस आयोजन के तिथि चयन को लेकर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई।

कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने “सांप्रदायिक राजनीति” में शामिल होने के आरोप में इस हफ्ते की शुरुआत में निलंबित कर दिया था। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूं। उपासना स्थल बनाना एक संवैधानिक अधिकार है। बाबरी मस्जिद बनायी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में करीब चार लाख लोग शामिल हुए।

