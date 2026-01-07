T20 World Cup 2026 : ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो टूक, कहा-'खेलना है तो भारत में खेलो...'

  1. हिन्दी समाचार
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की उस मांग को खारिज कर दिया है। जिसमें बांग्लादेश के आगामी टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) के मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की अपील की गई थी। अगर बांग्लादेश भारत में होने वाले मैच नहीं खेलता है, तो उसे वॉकओवर देना पड़ सकता है और बाकी टीमों को पूरे अंक मिल जाएंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को ICC और BCB के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा चिंताओं के बावजूद बांग्लादेश के मैच भारत में ही खेले जाएंगे। आईसीसी ने बीसीबी (BCB) को चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश की सीनियर पुरुष टीम भारत नहीं जाती है, तो उन्हें अंक गंवाने का जोखिम उठाना पड़ सकता है।

BCB ने की थी वेन्यू शिफ्ट की मांग

फिलहाल न तो बीसीबी (BCB) और न ही आईसीसी (ICC)  की ओर से इस मीटिंग के नतीजे पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। यह मीटिंग रविवार को BCB के उस पत्र के बाद आयोजित की गई थी, जिसमें सुरक्षा कारणों से मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया गया था।

बांग्लादेश 7 फरवरी को पहला मैच

बांग्लादेश की टीम टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) की शुरुआत 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से करेगी। इसके बाद 9 फरवरी को इसी मैदान पर इटली और फिर इंग्लैंड से मुकाबला होगा। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच नेपाल के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच से होगी। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस टी20 विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब BCB ने औपचारिक रूप से ICC से बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर करने की मांग की। BCB ने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं और वर्तमान हालात में टीम भारत नहीं जाएगी। यह फैसला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 स्क्वॉड से बाहर करने के बाद लिया गया। KKR ने यह कदम BCCI के निर्देश पर उठाया था।

8 अंक का लगेगा झटका

ICC ने साफ दिया है कि बांग्लादेश को अपने टी20 वर्ल्ड कप के भारत में ही खेलने होंगे। अगर बांग्लादेश ने ऐसा नहीं करता है, तो उसके अंक कटेंगे। अब बांग्लादेश के पास केवल दो विकल्प हैं। पहला- पूरे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करे। दूसरा – ICC की शर्त माने और भारत में आकर अपने मैच खेले।

अगर बांग्लादेश ऐसा नहीं करता है, तो विपक्षी टीम को फायदा होगा। हर मैच में दूसरी टीम को वॉकओवर दिया जाएगा, बिना खेले उसे 2 अंक मिल जाएंगे। बांग्लादेश को अपने हर मैच के अंक गंवाने पड़ेंगे। ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश को 4 मैच खेलने हैं। यानी उसे 8 अंक का नुकसान झेलना पड़ेगा।

