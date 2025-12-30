  1. हिन्दी समाचार
  3. T20I Batter Rankings: शेफाली वर्मा ने टी20आई रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, खतरे में नंबर-1 की कुर्सी

T20I Batter Rankings: श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर T20I सीरीज़ में अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत शेफाली वर्मा ने ICC महिला T20I बैटर रैंकिंग में चार पायदान की छलांग लगाई है। जिसके बाद यह युवा भारतीय खिलाड़ी टॉप स्थान के करीब पहुंच गई हैं। शेफाली चार पायदान ऊपर चढ़कर T20I बैटर की अपडेटेड लिस्ट में छठे स्थान पर काबिज हो गयी हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ रचा इतिहास, स्मृति मंधाना को भी किया पीछे

शेफाली, मिताली राज के बाद T20I बैटर की रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल करने वाली सिर्फ़ दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी थीं, जब वह 2020 में टॉप पर पहुंची थीं, लेकिन पिछले महीने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फ़ाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच के प्रदर्शन के बाद ही उन्होंने हाल के दिनों में अपनी सर्वश्रेष्ठ फ़ॉर्म हासिल की है। उस मैच में शैफाली ने 87 रन बनाए और दो विकेट भी लिए, जिससे भारत ने अपना पहला 50 ओवर का वर्ल्ड कप टाइटल जीता।

21 साल की इस खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के पहले चार मैचों में शानदार पारियां खेलकर उसी फॉर्म को सबसे छोटे फॉर्मेट में भी जारी रखा है। शैफाली के नाम तीन हाफ-सेंचुरी हैं और वह इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और यह दाएं हाथ की बल्लेबाज़ अब ऑस्ट्रेलिया की टॉप रैंक वाली बल्लेबाज़ बेथ मूनी से सिर्फ़ 60 रेटिंग पॉइंट्स पीछे है।

दूसरी तरफ, भारतीय टीम की एक और खिलाड़ी रिचा घोष भी T20I बल्लेबाजों की अपडेटेड रैंकिंग में ऊपर चढ़ रही हैं। 22 साल की रिचा ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के चौथे मैच में 40* रन की नाबाद पारी खेलकर सात स्थान ऊपर चढ़कर कुल मिलाकर 20वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए और अच्छी खबर है, जिसमें शानदार फॉर्म में चल रही रेणुका सिंह और श्री चरानी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। रेणुका ने श्रीलंका सीरीज़ के तीसरे मैच में टीम में वापसी करते हुए चार विकेट लिए और इसके नतीजे में T20I गेंदबाजों की लेटेस्ट लिस्ट में आठ पायदान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर आ गईं।

पढ़ें :- PM मोदी से वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने की मुलाकात, खिलाड़ियों ने गिफ्ट में दी 'NAMO 1' जर्सी

बाएं हाथ की स्पिनर चारानी ने श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती चार मैचों में चार विकेट लिए हैं और T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में 17 पायदान ऊपर चढ़कर कुल 52वें नंबर पर पहुंच गई हैं। दीप्ति शर्मा T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप पर अपनी मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि वेस्टइंडीज की स्टार हेले मैथ्यूज T20I ऑलराउंडरों की लिस्ट में टॉप पर काफी आगे हैं।

