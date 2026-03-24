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Tata Harrier EV : आई नई टाटा हैरियर ईवी , कम कीमत में मिलेगा AWD का मजा

टाटा मोटर्स ने प्रीमियम SUV सेगमेंट में ऑफिशियली हलचल मचा दी है। इसके लिए टाटा हैरियर.ईवी फियरलेस+ QWD (क्वाड व्हील ड्राइव) लॉन्च किया गया है, जो पहले टॉप-ऑफ-द-लाइन हैरियर.ईवी के लिए एक्सक्लूसिव था।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

Tata Harrier EV :  टाटा मोटर्स ने प्रीमियम SUV सेगमेंट में ऑफिशियली हलचल मचा दी है। इसके लिए टाटा हैरियर.ईवी फियरलेस+ QWD (क्वाड व्हील ड्राइव) लॉन्च किया गया है, जो पहले टॉप-ऑफ-द-लाइन हैरियर.ईवी के लिए एक्सक्लूसिव था।  इस वेरिएंट की कीमत ₹26.49 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। खास बात यह है कि इस नए वेरिएंट के आने से AWD तकनीक वाली कार अब पहले से करीब ₹2.5 लाख सस्ती हो गई है। पहले AWD फीचर सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलता था, लेकिन अब यह ज्यादा किफायती वेरिएंट में भी उपलब्ध हो गया है।

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रेंज
Fearless+ QWD को टाटा Acti.ev+ आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, और इसमें आगे और पीछे दोनों एक्सेल पर मोटर है। इसमें 75 kWh की LFP बैटरी है जिसकी कुल पावर 313bhp और कुल टॉर्क 504 Nm है। 0-100 kmph की स्पीड 6.3 सेकंड (बूस्ट मोड) में पकड़ती है और इसकी रेंज 622 Km बताई गई है।

ऑफ-रोड कैपेबिलिटी
“QWD” टैग सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी नहीं है; गाड़ी में 6 टेरेन मोड हैं: रॉक क्रॉल, मड, रट्स और सैंड, और किसी भी रुकावट को पार करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफ रोड असिस्ट मोड, और एक बूस्ट मोड जब आपको 504 Nm टॉर्क का तुरंत पुश चाहिए होता है। टाटा पहले ही रेडबुल चैलेंज के साथ-साथ एलिफेंट रॉक चैलेंज में हैरियर.ev की ऑफ-रोड कैपेबिलिटी दिखा चुका है।

प्रीमियम फील
इसमें 540-डिग्री कैमरा मिलता है, जिससे पार्किंग और ड्राइविंग काफी आसान हो जाती है। इसके अलावा डिजिटल IRVM (रियर व्यू मिरर) और एडवांस पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। Harrier EV में 14.53 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, जो इसे प्रीमियम फील देता है।

 

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