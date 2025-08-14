  1. हिन्दी समाचार
Tata Sons AGM : नोएल टाटा को निदेशक बनाने के प्रस्ताव को मिली Shareholders की मंजूरी

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी Tata Sons Pvt Ltd की 107वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें नोएल टाटा (Noel Tata) सहित चार निदेशकों की नियुक्ति को शेयरधारकों ने भारी बहुमत से मंजूरी दे दी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

