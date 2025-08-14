Tata Sons AGM : नोएल टाटा को निदेशक बनाने के प्रस्ताव को मिली Shareholders की मंजूरी

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी Tata Sons Pvt Ltd की 107वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें नोएल टाटा (Noel Tata) सहित चार निदेशकों की नियुक्ति को शेयरधारकों ने भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। बैठक केवल 30 मिनट में संपन्न हो गई, जिसमें चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन (Chairman N. Chandrasekaran) ने ऑनलाइन माध्यम से शेयरधारकों (Shareholders ) को संबोधित किया।

नोएल टाटा, जो अक्टूबर 2024 से Tata Trusts के चेयरपर्सन हैं, को ट्रस्ट्स द्वारा नामित कर पिछले साल Tata Sons के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। AGM में उनकी नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दी गई। इसके अलावा, वेंणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) और सौरभ अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति तथा अनिता मरंगोली जॉर्ज (Anitha Marangoli George) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति भी स्वीकृत की गई।

शेयरधारकों ने बोर्ड द्वारा सुझाए गए ₹64,900 प्रति सामान्य शेयर के लाभांश को भी मंजूरी दी, जो पिछले साल के ₹35,000 के मुकाबले काफी अधिक है। इस लाभांश का कुल भुगतान ₹2,622.91 करोड़ होगा, जिसमें से टाटा ट्रस्ट्स को, जो Tata Sons में 66% हिस्सेदारी रखते हैं, ₹1,731 करोड़ मिलेंगे — जिसका उपयोग उनकी फिलान्थ्रॉपिक (Philanthropic)गतिविधियों के लिए किया जाएगा।