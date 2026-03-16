Tata’s E-CarsBumper Discounts : टाटा की ई-कारों पर बंपर छूट!, जानें कितने रुपये तक रि सकते है बचत

Tata’s E-CarsBumper Discounts : अगर आप टाटा की ई- कार खरीदना चाहते है तो असपके लिए सुनहरा मौका है। मार्च 2026 में टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर ऑफर दे रही है। कुछ मॉडलों पर ग्राहक करीब 3.80 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। खास बात ये है कि ये ऑफर भारत में कंपनी की पूरी ईवी रेंज पर लागू हैं। खासतौर पर 2024 और 2025 में बनी गाड़ियों के पुराने स्टॉक पर कंपनी ज्यादा छूट और बोनस दे रही है। कुछ मॉडल और वेरिएंट पर ग्राहकों को कुल मिलाकर करीब 3.80 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है।

टियागो ईवी

टियागो ईवी पर इस महीने कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। MY26 XT वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों को 90,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा, टेक लक्स वेरिएंट समेत हायर-स्पेक XZ+ ट्रिम्स पर 1.20 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। Tiago EV XT के MY24 और MY25 मॉडल पर 1.80 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। वहीं, इन्हीं पुराने मॉडलों के XZ+ वेरिएंट पर 2.10 लाख रुपये तक की छूट उपलब्ध है।

पंच ईवी

लोकप्रिय हो चुकी पंच ईवी की कीमतों में भी कटौती की गई है। टाटा एंट्री-लेवल स्मार्ट वेरिएंट पर 90,000 रुपये तक की छूट दे रही है। लाइनअप के दूसरे वेरिएंट पर 1.20 लाख रुपये तक की छूट उपलब्ध है। पंच ईवी के Long-range version को चुनने वाले ग्राहकों के लिए, कुल बचत और भी बढ़ जाती है, जो वेरिएंट और उपलब्ध के बेस्ड पर 1.40 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

नेक्सन ईवी

नेक्सन ईवी का प्रदर्शन लगातार दमदार बना हुआ है और टाटा ने मार्च महीने के लिए कुछ खास लाभ पेश किए हैं। नेक्सन ईवी 3.0 के MY24 और MY25 मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों को पूरी रेंज पर 1.20 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।