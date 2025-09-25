IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जडेजा बनें उपकप्तान

  1. हिन्दी समाचार
India vs West Indies Test Series Squads: वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शामिल किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने ये साफ कर दिया है कि अय्यर टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं, करुण नायर को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

पढ़ें :- करुण नायर का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म? वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से किए गए ड्रॉप

आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऐलान से पहले, बीसीसीआई ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा की है। इन तीनों मैचों की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गयी है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, “श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा-“श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले से अवगत करा दिया है। ब्रिटेन में पीठ की सर्जरी कराने और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद, हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और अकड़न का अनुभव हुआ है। वह इस समय का उपयोग सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन बढ़ाने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं। उनके इस फैसले को देखते हुए, ईरानी कप के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया।”

करुण नायर का कटा पत्ता, अक्षर पटेल की वापसी

इंग्लैंड दौरे पर लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले करुण नायर मिले मौके का फायदा नहीं उठा सके। जिसके बाद उनका टीम से पत्ता कटना लगभग तय माना जा रहा था। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के लिए घोषित की गयी टीम में उन्हें मौका नहीं मिला है। जबकि अक्षर पटेल ने एक बार टीम में वापसी की है। वहीं, ऋषभ पंत को इस सीरीज के लिए शामिल नहीं किया गया है, आकाश दीप भी टीम का हिस्सा नहीं हैं। दूसरी तरफ, देवदत्त पडिक्कल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। नीतीश कुमार रेड्डी भी टीम का हिस्सा हैं।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

पढ़ें :- श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच से ठीक पहले छोड़ी कप्तानी, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रविंद्र जड़ेजा ( उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और एन जगदीशन (विकेट कीपर)।

पढ़ें :- IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का इस दिन होगा ऐलान, BCCI ने किया कंफर्म
