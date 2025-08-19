Team India Announcement: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज, इन खिलाड़ियों को मौका मिलना तय

Team India Announcement: अगले महीने से शुरू हो रहे एश‍िया कप 2025 के ल‍िए टीम इंड‍िया का आज (19 अगस्त) को ऐलान होना है। जिसके लिए दोपहर 12 बजे बीसीसीआई (BCCI) की बैठक होने वाली है। फिर खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बैठक में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। एक रिपोर्ट की मानें तो टीम के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बोर्ड एक प्रेस रिलीज जारी करेगा।

एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में ओपनर्स को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची है, क्योंकि पिछली कुछ टी20आई सीरीज में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने खूब धमाल मचाया है। लेकिन, टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी अपने प्रदर्शन से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा, मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर के चयन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। वहीं, तेज गेंदबाज डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह को मौका मिलता है तो उनके साथ अर्शदीप सिंह का खेलना तय है। हालांकि, तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा? ये देखना दिलचस्प होगा।

ऑल राउंडर्स में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के साथ तीसरा ऑप्शन कौन होगा? इस रेस में शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर बड़े दावेदार हैं। वहीं, स्पिनर्स में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई में से किन दो गेंदबाजों को मौका मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा।

एशिया कप 2025 के लिए भारत का संभावित 15 सदस्यीय स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल/शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे।