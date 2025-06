इंग्लैंड में टीम इंडिया ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मृतकों को दी श्रद्धांजलि, प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ ने बांधी काली पट्टी

Tributes paid to the victims of the Ahmedabad plane crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। हर कोई मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उन्हे श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में इंग्लैंड में मौजूद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने प्लेन क्रैश के लोगों श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी लोग काली पट्टी बांधे नजर आए।

बीसीसीआई ने शुक्रवार को अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मृतकों को श्रद्धांजलि देने की फोटो शेयर की। बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘बेकेनहैम में खेले गए इंट्रा-स्क्वाड गेम में शामिल खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के सदस्य काली पट्टियाँ पहने हुए हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति सम्मान और प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता के प्रतीक के रूप में आज एक मिनट का मौन भी रखा गया।’

The players and members of support staff involved in the intra-squad game in Beckenham are wearing black armbands.

A minute's silence was also observed today to pay homage to the victims of the Ahmedabad plane crash, as a mark of respect for the lives lost and solidarity with… pic.twitter.com/u364pNdGyu

