  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Team India New Sponsor: टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, बीसीसीआई को Dream11 से ज्यादा देगा पैसे

Team India New Sponsor: टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, बीसीसीआई को Dream11 से ज्यादा देगा पैसे

Team India New Sponsor: भारत सरकार की ओर से बेटिंग ऐप्स पर बैन लगाने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम11 के बीच स्पॉन्सरशिप डील रद्द करनी पड़ी थी। जिसके चलते टीम इंडिया एसीसी मेंस एशिया कप में बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेल रही है। हालांकि, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 से ठीक पहले बीसीसीआई को नया स्पॉन्सर मिल गया है। अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Team India New Sponsor: भारत सरकार की ओर से बेटिंग ऐप्स पर बैन लगाने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम11 के बीच स्पॉन्सरशिप डील रद्द करनी पड़ी थी। जिसके चलते टीम इंडिया एसीसी मेंस एशिया कप में बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेल रही है। हालांकि, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 से ठीक पहले बीसीसीआई को नया स्पॉन्सर मिल गया है। अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है।

पढ़ें :- Tejashwi Yadav jeevan parichay : तेजस्वी यादव क्रिकेट के साथ ही राजनीति के हैं माहिर खिलाड़ी, 26 साल की उम्र में संभाली डिप्टी सीएम की कुर्सी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई की जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए बोली प्रक्रिया में अपोलो टायर्स ने बाजी मारी है। नई डील के तहत कंपनी ने बीसीसीआई को हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपये देने का ऑफर दिया है। इससे पहले Dream11 की ओर से प्रति मैच 4 करोड़ रुपये दिया जा रहा था। बीसीसीआई और अपोलो टायर्स के बीच नई डील 2027 तक चलेगी। अब टीम इंडिया के जर्सी पर कंपनी का नाम और लोगो नजर आएगा। बता दें कि ड्रीम11 के पीछे हटने के बाद बीसीसीआई ने 2 सितंबर को जर्सी स्पॉन्सर के ल‍िए बोली लगाने के लिए नियमजारी किए थे। जिसमें गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो और तंबाकू कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति नहीं थीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Team India New Sponsor: टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, बीसीसीआई को Dream11 से ज्यादा देगा पैसे

Team India New Sponsor: टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, बीसीसीआई...

पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने ही अधिकारी को किया सस्पेंड; शाहीन अफरीदी से भारत-पाकिस्तान मैच में करवाया था ये काम

पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने ही अधिकारी को किया सस्पेंड; शाहीन अफरीदी से...

सुपर-4 में भारत की पाकिस्तान नहीं, इस टीम से हो सकती है भिड़ंत! एशिया कप में बना नया समीकरण

सुपर-4 में भारत की पाकिस्तान नहीं, इस टीम से हो सकती है...

ICC Ranking Update: स्मृति मंधाना वनडे में फिर बनीं नंबर- 1 बैटर, कप्तान हरमनप्रीत और जेमिमा को लगा झटका

ICC Ranking Update: स्मृति मंधाना वनडे में फिर बनीं नंबर- 1 बैटर,...

सोनू सूद, युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ED ने भेजा समन, बेटिंग ऐप मामले में होगी पूछताछ

सोनू सूद, युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ED ने भेजा समन,...

पाकिस्तान ने आईसीसी के पास जाकर करा ली अपनी बेइज्जती, बॉयकॉट की धमकी भी नहीं आयी काम

पाकिस्तान ने आईसीसी के पास जाकर करा ली अपनी बेइज्जती, बॉयकॉट की...